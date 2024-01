Affari tuoi, Amadeus lancia il sale contro il “dottore”: mai accaduto prima

Giovedì 11 Gennaio 2024, 08:38

La puntata del 10 gennaio di "Affari tuoi", il celebre gioco a premi condotto da Amadeus in prima serata su Rai 1, è stata un'esperienza indimenticabile e carica di suspense. La protagonista di questa emozionante serata è stata Roberta, proveniente dalla Puglia. Tuttavia, ciò che ha reso veramente unica questa puntata è stato un gesto sorprendente e mai visto prima da parte del carismatico presentatore. Durante lo svolgimento del game show, Amadeus ha infatti improvvisamente iniziato a lanciare sale contro il telefono e le chiamate del dottore, creando un momento di pura eccentricità in studio. Il suo gesto scaramantico, ha suscitato la curiosità e l'interesse di tutti i telespettatori. Ma qual è il motivo dietro questa insolita azione? Andiamo a scoprirlo insieme. Photo Credits: Kikapress, Shutterstock; music by Korben MKdB



