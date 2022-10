Adriano Pappalardo: dalla rissa con Zequila a un nuovo "ricominciamo" sul set di Quasi Orfano di Umberto Carteni

Adriano Pappalardo, nato a Copertino (Lecce) il 26 marzo del 1945 è uno dei più celebri cantautori italiano conosciuti, La sua "Ricominciamo" datata 1979 ha attraversato le ultime 4 generazioni e continua a essere ancora oggi una dei grandi classici della musica nostrana più ascoltati.

La carriera

Adriano Pappalardo esordisce nel panorama musicale all'inizio degli anni '70, precisamente nel 1971 come cantautore per casa la discografica "Numero Uno" fondata da Mogol.

Negli anni, l'artista nato in Salento incide diversi successi come il suo primo album"Mi basta così", il singolo "Ai miei figli che dirò", e ovviamente la grande "Ricominciamo". Alla fine degli anni ’70, arriva la grande collaborazione con Battisti, ormai ritiratosi dalla scena, con il quale produce l'album "Immersione" uscito nel 1982.

Non solo cantautore, Adriano Pappalardo ha accresciuto la sua fama verso il grande pubblico anche come attore. Ha recitato in vari cult televisi come: La piovra 4, Una famiglia per caso e Rita da Cascia. Ha partecipato anche al musical "Aggiungi un post a tavola" e nella sitcom "Italian Restaurant" insieme al maestro Gigi Proietti. Nel 2003 partecipa al reality show L’isola dei famosi e si classifica al terzo posto. Pappalardi si è fidanzato agli inizi della sua carriera con Lisa Giovagnoli. I due si sposeranno solo nel 2010. La coppia ha avuto un figlio Laerte Pappalardo (46 anni) ex marito di Selvaggia Lucarello.

La rissa in tv con Antonio Zequila e il brave incidente del 2016

Nei ricordi recenti è rimasta impressa la rissa in tv tra Adriano Pappalardo è Antonio Zequila avvenuta nel 2006, in una puntata di Domenica In. In quell’occasione il direttore di Rai 1 Fabrizio Del Noce lo sospese a tempo indeterminato dalla Rai. Il 3 agosto del 2016, Adriano Pappalardo è stato vittima di un terribile incidente, dal quale fortunatamente è uscito illeso. L'attore si è schiantato al suolo con il parapendio sul litorale pontino. Il cantautore è stato subito ricoverato all’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina. In quell'incidente Pappalarda riporterà diversi traumi da cui ancora si sta riprendendo.

