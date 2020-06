Adriana Volpe sbarca su Tv8 con Alessio Viola e attacca: «In Rai non c'è libertà»

Adriana Volpe sbarca su Tv8 al fianco di Alessio Viola, voce storica dell'informazione Sky. Insieme per la conduzione di un programma mattutino di infotainment in diretta: si chiama 'Ogni Mattina' e andrà in onda dal 29 giugno dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.00 alle 14.00.

Per il canale in chiaro di Sky, si tratta di una svolta editoriale notevole: è infatti la prima volta che il canale lancia una nuova produzione originale completamente in diretta nella fascia mattutina, coinvolgendo, oltre ai conduttori, una serie di volti di punta, tra cui Selvaggia Lucarelli, Daniele Piervincenzi, Aurora Ramazzotti e Giovanni Ciacci.

Per Adriana Volpe, che negli ultimi anni il pubblico ha visto in tv sopratutto come concorrente di 'Pechino Express' e 'Grande Fratello Vip', è un ritorno alla tv del mattino dopo la lunga esperienza a 'I Fatti Vostrì (dal 2009 al 2017) che ebbe un epilogo infelice (l'ormai celebre lite con Giancarlo Magalli).

E non a caso della nuova esperienza, sottolinea soprattutto la libertà del rapporto con il nuovo editore: «Per me è una grande emozione e opportunità. Ho accettato questa sfida perché credo tantissimo nel progetto che ha una caratteristica: la libertà. Nelle reti Rai c'è una linea editoriale ben precisa che è quella governativa, per le reti Mediaset c'è anche lì una linea editoriale ben precisa. Questa è una rete dove non ci sono condizionamenti, qui c'è la libertà di poter fare informazione e intrattenimento nella maniera più vera e autentica. Questa è una sfida che colgo con tanto entusiasmo, qui posso essere libera, essere me stessa, cercando di tirare fuori l'anima delle persone. Cercheremo di essere una luce, una voce fuori dal coro», sottolinea.



Per Alessio Viola è la conferma da conduttore dopo una lunga carriera da anchorman di punta di SkyTg24 e dopo l'esordio generalista con 'Venti20'. Ma il giornalista confessa comunque una certa emozione: «Sono pronto, ho quelle sensazioni di agitazione prima della prima perché il progetto è molto importante. C'è Ogni Mattina, c'è TG8 e TG8Sport, è un progetto che rafforza TV8 e per quanto mi riguarda si sovrappone piacevolmente al mio progetto Venti20 che è stato il mio inizio con il canale ed è un programma che sta piacendo molto. Sono abituato alle dirette lunghe, ma farlo tutti i giorni non è poco», dice. Sulla formula del programma, Viola ha le idee chiare: «Ogni Mattina nasce come contenitore, vogliamo far compagnia, è un progetto che aiuta ad arricchire l'identità del canale quindi mi piace pensarlo come uno spazio attraversato da tutto ciò che ci accade attorno di bello, di brutto, di divertente. Partiremo da piccole storie che poi si allargano a problemi che riguardano tutti». Remo Tebaldi, senior director di Sky Terrestrial Channels, spiega che il programma nasce da un'esigenza precisa: «Rispondiamo alla richiesta del pubblico, che chiede più attualità e informazione. Facciamo un contenitore ma la differenza è in quello che ci mettiamo dentro. È un grande cambiamento per TV8, un progetto complesso di intrattenimento e informazione insieme, il cui ingrediente diverso è il linguaggio, quello che ci ha sempre contraddistinto: un linguaggio fatto di semplicità, di chiarezza, di trasparenza e anche divertimento». In uno studio completamente nuovo, che poggia sulla grande macchina produttiva di Sky, 'Ogni Mattinà è una finestra sull'Italia e sul mondo, che mette al centro la cronaca, la vita quotidiana, le persone. Una lunga diretta per raccontare la pancia del nostro paese, con tutti i colori della cronaca. Si parlerà di attualità con i principali fatti del giorno, ma anche di costume, società, cucina, spettacolo, ci saranno consigli e tutorial per la vita quotidiana e tanto altro. Al centro ci saranno sempre le persone comuni con le loro storie, ordinarie o eccezionali, ma trattate con la sincerità e delicatezza che contraddistingue il programma: un tono di voce empatico e positivo, mai urlato, che fa dell'interazione col pubblico a casa, attraverso messaggi e videochiamate, un suo tratto distintivo. Non mancherà lo spazio dedicato ai personaggi del momento, appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo, che si racconteranno attraverso interviste in studio, o aprendoci le porte delle loro case. E come nella migliore tradizione dei morning show, ci sarà il momento dedicato al food: una finestra aperta sulla cucina regionale e sulle tradizioni culinarie del belpaese. Adriana e Alessio racconteranno anche il territorio, ma non lo faranno da soli, si avvarranno di una squadra di inviati con collegamenti quotidiani in esterna che entreranno nel cuore delle storie, ciascuno a suo modo: dal giornalismo d'inchiesta di Daniele Piervincenzi, all'attualità raccontata da Luca Calvani e alla cronaca rosa raccontata da Flora Canto, ai servizi di costume di Aurora Ramazzotti.

