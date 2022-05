Eurovision 2022, Achille Lauro eliminato (tra le polemiche): la sua reazione fa impazzire i fan

Esagerato, eccessivo, travolgente come al solito. Achille Lauro ha dato una scossa al palazzetto dell'Eurovision 2022 di Torino che è impazzito con la sua Stripper, ma non è bastato per convincere giurie e televoto. Eliminato dalla competizione,tra le polemiche del pubblico social e non solo, il cantante romano che rappresentava San Marino (per l'Italia potevano presentarsi solo i vincitori di Sanremo Mahmood e Blanco) si è presentato, tra vampate di fuoco, in tuta di pizzo nero trasparente e cappello da cowboy. Prima di salire sul toro meccanico, Lauro - ripetendo un gesto già visto a Sanremo - si è avvicinato al suo chitarrista Boss Doms per un bacio sulla bocca, mandando in fibrillazione il pubblico (e quello in sala stampa).

APPROFONDIMENTI SPETTACOLI Foto TORINO Pagelle Il duetto Mika-Pausini emoziona IL CONTEST A TORINO I finalisti TORINO Lo show sul toro meccanico e il bacio a Boss Doms TELEVISIONE Per Il Volo esibizione semi-virtuale LA NOVITÀ Boom per il FantaEurovision, i fondatori: «Ucraini... IL PERSONAGGIO Morgan e l'Eurovision LA SECONDA SEMIFINALE Achille Lauro in gara IL CONTEST A TORINO Eurovision, Achille Lauro eliminato a sorpresa Foto

Le pagelle Achille Lauro (9) incendia il palco (ma viene eliminato), la Romania è solo rouches (n.c.), Mika-Pausini (si) emozionano

I finalisti

Eppure televoto e giurie nazionali non gli hanno dato il pass per la finale di sabato 14 maggio. Hanno preferito Belgio (Jérémie Makiese con “Miss You”), Repubblica Ceca (We Are Domi con “Lights Off”), Azerbaijan (Nadir Rustamli con “Fade To Black”), Polonia (Ochman con “River”), Finlandia (The Rasmus con “Jezebel”), Estonia (Stefan con “Hope”), Australia (Sheldon Riley con “Not The Same”), Svezia (Cornelia Jakobs con “Hold Me Closer”), Romania (WRS con “Llámame”) e Serbia (Konstrakta con “In Corpore Sano”).

Questi 10 artisti si vanno ad aggiungere ai 5 qualificati di diritto: Italia, Francia, Spagna, Regno Unito e Germania e a Svizzera, Armenia, Islanda, Lituania, Portogallo, Norvegia, Grecia, Ucraina, Moldavia e Paesi Bassi che hanno già staccato martedì scorso il biglietto per la serata di sabato 14.

Come ha reagito

Come ha reagito Lauro dopo l’eliminazione? Con un post Instagram in cui scrive: «Grazie Bellezze sbattetemi giù dal toro se riuscite. Ci vediamo in Tour. Vi amo». Nelle sue Instagram Stories non sono poi mancati gli screen di alcuni articoli con recensioni estremamente positive sulla sua esibizione. A pesare probabilmente anche l’impossibilità per l’Italia di votare nella seconda semifinale, potrà tornare a farlo infatti solo nella serata finale (ma non per Mahmood e Blanco).