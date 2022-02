Accorsi in tv: «Un giudice infrange la legge per salvare la vita del figlio: avrei fatto come lui»

Lunedì 21 Febbraio 2022, 17:39 - Ultimo aggiornamento: 18:00

Stefano Accorsi con Gloria Satta parla della nuova serie di cui è protagonista: il giudice Vittorio Pagani di Vostro Onore, regia di Alessandro Casale. Prima serata di Raiuno da lunedì 28 con una versione italiana e a noi vicina del fortunato "Your Honor" con Briam Cranston.

«E' una serie israeliana, poi rivisitata molto bene in America con Cranston: la nostra serie guarda più a quella israeliana. Una storia molto forte: un ex pm, ora giudice e un figlio che travolge in un incidente stradale una persona e scappa. Il mio personaggio lo convince a costituirsi, ma scopre che il morto fa parte di una gang di pregiudicati che proprio Pagani ha sgominato. Il figlio in carcere avrebbe vita breve, quel clan vuole vendicarsi... E così il padre Pagani sceglie di salvare il figlio: depista, fa di tutto per salvarlo. L'istinto per la sopravvivenza di tuo figlio è troppo forte: avrei fatto come il giudice. Il cuore narrativo di Vostro Onore è il rapporto padre-figlio. E' girato al tribunale di Milano, dove girammo con Sky la serie 1992, 1993 e 1994». Dopo serie, teatro (dal 1 marzo sarà in scena a Roma con Azul) e pubblicità Accorsi torna ad aver voglia di commedia: «Mi piacerebbe proprio un film brillante».