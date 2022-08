Da Noi...a Ruota Libera, sulla scia del successo della passata edizione, dal 18 settembre torna a regina degli ascolti tv Francesca Fialdini

Mercoledì 31 Agosto 2022, 14:14

Gli ascolti Tv e i dati Auditel della scorsa edizione sono stati straordinari e ora, sulla scia del successo della passata stagione, dal 18 settembre, torna su Rai1, alle 17:20, l’appuntamento con “Da noi... a Ruota Libera”, il programma di Francesca Fialdini, realizzato in collaborazione con Endemol Shine Italy: “Questo è il quarto anno per un programma nato con la voglia di comunicare positività e stimoli nuovi attraverso interviste in stile happening show e interviste a gente famosa e non famosa per trasmettere a tutti che si può sempre cambiare e fare scelte controcorrente per diventare persone felici e realizzate. Passo non facile da compiere quando ci si sente bloccati, giudicati dal peso delle aspettative altrui. Rompere pregiudizi e schemi insomma: questo abbiamo continuato a fare anche durante i momenti complicati della nostra storia recente con l'obbiettivo di fotografare la parte migliore della nostra società. Quella che non si arrende, che giorno dopo giorno si rimbocca le mani, consapevole che le proprie scelte possono avere conseguenze costruttive anche sulla vita degli altri. Non facciamo “interviste” ma “esploriamo” personaggi. Intervistare significa “far rispondere” mentre noi vogliamo far “agire” e “reagire” i nostri ospiti per scoprire cose nuove, imparare da loro, divertirci o emozionarci noi per primi. Perché ogni persona è un mondo e un mondo lo si vive. Questa è la mission di quest’anno. “Esploriamo” le persone ma anche nei loro “mondi” (talvolta molto nuovi) dove non arriva il racconto mainstream dei media. Sono “mondi” in cui gente che si è costruita la propria realtà contro gli ostacoli di ogni natura, in primis quelli del pregiudizio”.

