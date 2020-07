WhatsApp, novità in arrivo: sticker animati, codici QR e altre funzioni

Sono già oltre due miliardi le persone che utilizzano WhatsApp in tutto il mondo, e noi siamo sempre al lavoro per migliorare il design del prodotto, senza perdere di vista il nostro obiettivo: permettere a tutti gli utenti WhatsApp di chattare con i loro contatti ovunque e in qualunque momento in modo semplice e affidabile. Oggi siamo felici di confermare alcune nuove funzioni che verranno presentate nel corso delle prossime settimane:

● sticker animati: gli sticker sono sempre più usati per comunicare su WhatsApp, e i nostri utenti ne inviano miliardi ogni giorno. Stiamo implementando nuovi pacchetti di sticker animati sempre più divertenti ed espressivi

● codici QR: con le nuove funzioni, aggiungere un nuovo contatto sarà ancora più semplice. Per aggiungere un nuovo contatto, ti basterà inquadrare il suo codice QR. Non dovrai più inserire il numero manualmente

● modalità scura per WhatsApp Web e Desktop: l'amatissima modalità scura ora arriva anche sul computer

● miglioramenti alle videochiamate di gruppo: ora che è possibile avviare una videochiamata con 8 partecipanti, abbiamo reso più facile concentrarsi su un partecipante alla volta. Ti basterà tenere premuto il suo video per visualizzarlo a schermo intero. Abbiamo aggiunto anche un'icona del video nelle chat con un massimo di 8 partecipanti, così potrai avviare una videochiamata di gruppo con un solo tocco

● lo stato arriva anche su KaiOS: gli utenti KaiOS ora hanno a disposizione la funzione che permette di condividere gli aggiornamenti allo stato per 24 ore

Queste funzioni saranno rese disponibili nel corso delle prossime settimane agli utenti che dispongono delle versioni più recenti di WhatsApp.

Ultimo aggiornamento: 17:28

© RIPRODUZIONE RISERVATA