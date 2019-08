Whatsapp, boom di messaggi dai "vicini di numero": il gioco dell'estate che viola la privacy

Non c'è estate che si rispetti senza tormentone e giochi sotto l'ombrellone. L'ultimo, assolutamente social e tecnologico, è su Whatsapp e aiuta a conoscere persone nuove. Si chiama #numberneighbor e con la frase «Ciao, sono il tuo vicino di numero» si spera che qualcuno dia seguito alla conversazione. Il trucco è cercare utenti che abbiano un numero di telefono simile al proprio e che si differenzi per qualche cifra.

La tendenza arriva dagli Stati Uniti ed è la nuova frontiera nelle conoscenze tramite App o chat di incontri. La seconda parte del gioco consiste nel pubblicare la chat di Whatsapp su Twitter a dispetto della privacy.

La moda, che era già stata segnalata nel 2016 sempre negli Stati Uniti, è stata rilanciata nei giorni scorsi dal batterista americano Ryan Lavallee che ha pubblicato su Twitter la conversazione con il suo "vicino di numero".



So I tried the #numberneighbor challenge and I think I might get sued...😰 pic.twitter.com/D48coOWn5G — Greyson (@gdmoore01) August 3, 2019

In molti scelgono di interagire. E così si leggono risposte del tipo «Scusa, hai sbagliato numero». Oppure «Mi hai scambiato per un'altra persona». Tra i più divertenti ce n'è qualcuno che sottolinea il suo stato civile di persona sposata. E c'è chi reagisce male direttamente andando giù pesante con gli insulti. Fare amicizia non è poi così facile, ma come tutte le mode, il gioco divide gli utenti. C'è anche chi coglie l'occasione per raccontare la propria vita a uno sconosciuto.



my #numberneighbor started out nice and then mentioned an ex gf and got real fuckin weird 💀💀 pic.twitter.com/w54oT7OT4F — soulwatch (@emilyszulwach) August 3, 2019

