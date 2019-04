Whatsapp, si potrà uscire dai gruppi in maniera anonima

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il primo avvistamento è datato ottobre 2018. Poi della modalità "vacanza" sunon si è saputo più niente. Ora i programmatori del servizio di messaggistica più usato al mondo sono tornati a lavorare sulla versione beta dell'opzione che potrebbbe migliorarci la vita. Se non ne potete più di "din-din" e notifiche, lo stop ai messaggini senza dover bloccare i vostri contatti e rompere amicizie ventennali sarà indolore.L'idea di Whatsapp di silenziare i gruppi più "rumorosi" era arrivata lo scorso anno. Per evitare di essere inondati di messaggi, i programmatori avevano testato per qualche mese una modalità che consentisse di escludere dalla visione alcune chat. Oggi per non vedere più le conversazioni multiple, è necessario uscire dai gruppi. Ecco perché l'idea di archiviarle era piaciuta agli utenti che però hanno aspettato inutilmente per mesi l'aggiornamento.Come riporta WABetaInfo, nella versione beta 2.19.101 è apparsa la funzione "Ignora chat archiviate" che consente di escludere dalla nostra lista di chat attive quelle appunto più sgradite. Resteremo nei gruppi ma non ci accorgeremo del proliferare dei messaggi. Non si sa se questi tentativi, fatti tutti in ambiente, si trasformeranno in una funzione ufficiale di Whatsapp. Fatto sta che il lavoro dei programmatori continua. Soprattutto dopo l'iscrizione del servizio di messaggistica al programma. Non resta che aspettare. Din Din.