Immaginate di non poter più usare WhatsApp. Improvvisamente, senza preavviso. Vecchi messaggi, foto, informazioni di lavoro, tutto perduto per sempre. E la sensazione di sentirsi tagliati fuori dal mondo, senza sapere il perché. Tutto ciò è capitato a Valerio, 25 anni, che da alcuni giorni non può più accedere all'app di messaggistica istantanea. Quando schiaccia l'icona verde, infatti, gli appare una schermata piuttosto eloquente: «Il tuo numero di telefono è stato sospeso dall'uso di WhatsApp».

Una storia singolare, che ci ricorda il potere e l'influenza dei social network sulle nostre esistenze. Non più semplici strumenti di "svago", ma mezzi ormai imprescindibili per vita sociale e lavorativa. «Da un giorno all'altro sono stato bannato da Whatsapp» racconta Valerio, che gestisce un cocktail bar a Roma e senza app di messaggistica ha grosse difficoltà a organizzare il lavoro. «Oltre ai messaggi privati - spiega il 25enne - ho perso tutte le prenotazioni: lavorare così è impossibile».

Ma per quale motivo Valerio è stato bannato da Whatsapp? Una domanda, questa, che non ha ancora ricevuto risposta. «Ho mandato diverse mail, ma tutto ciò che mi sanno dire è che ho violato le condizioni d'uso», dice il ragazzo. E aggiunge: «Praticamente sono stato tagliato fuori dal mondo senza una spiegazione». La soluzione? Per ora Valerio utilizza un'altra app di messaggistica istantanea e spera che, prima o poi, i suoi reclami vengano presi in considerazione per chiarire una situazione tanto grottesca quanto fastidiosa.

