Videogiochi, il premier Conte martedì al lancio di “CybercityChronicles”

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte martedì 16 aprile interverrà a Roma al lancio del videogioco «CybercityChronicles», realizzato dal Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (Dis) della Presidenza del Consiglio, in collaborazione con il Miur, per la sensibilizzazione delle giovani generazioni all'utilizzo consapevole del web. Si tratta della prima app di edutainment ambientata nel cyber spazio e rivolta agli studenti delle scuole secondarie di primo grado. L'evento avrà inizio alle ore 10.00, presso la Sala Cinema dell'Istituto Comprensivo Regina Margherita (Via Madonna dell'Orto, 2). Lo ha comunicato Palazzo Chigi. © RIPRODUZIONE RISERVATA