È stato ripristinato il servizio della rete di telefonia Vodafone che per alcune ore, questa mattina, ha reso muti i telefoni cellulari di centinaia di migliaia di utenti in Piemonte e Valle d'Aosta. Il problema aveva causato una valanga di proteste di utenti sul web anche perché il disservizio in alcune località - stando alle segnalazioni - si era esteso anche alla rete fissa.