​Vodafone down, telefoni fissi e cellulari senza rete in tutta Italia. Spento anche il numero di assistenza

Non c'è al momento una risposta da parte del gestore telefonico Vodafone mentre si sta cercando di individuare se alcune aree geografiche del Paese siano maggiormente colpite rispetto ad altre.

Oh, ditemi quando Vodafone funziona di nuovo.

Che sto rubando la connessione

a qualcuno che non so chi sia.

Magari se ne accorge e mi uccide.

Poi come fate senza di me?!