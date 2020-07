Turisti nello spazio, svelata la cabina della Space Ship Two della Virgin Galactic di Richard Branson: 250mila euro a posto, c'è anche Leo Di Caprio Foto Video

Un po' di Odissea nello spazio (pensate all'interno dell'aereomissile della Pan American scortato dal valzer di Strauss) con una punta di glamour da sfilata di Alta Moda in cui specchiarsi ebbri di felicità mentre si fluttua in situazione di microgravità a 100 chilometri di altezza sul deserto del Mohave oppure sulla Puglia. Ecco la cabina della navicella Space Ship Two della Virgin Galactic in cui si accomoderanno i primi 700 turisti spaziali che hanno già versato 250mila dollari a testa (ci sono anche Leo Di Caprio nonchè tre imprenditori italiani, uno dei quali del fashion) per inaugurare su larga scala fra pochi mesi, meno di 12, uno dei settori più promettenti della space economy.

Sei posti (più i due dei piloti) per ogni volo di due ore a 4mila chilometri l'ora eccetto il clou dei sette minuti al culmine della traiettoria: in quei momenti si potranno slacciare le cinture, galleggiare nella cabina come si è sempre sognato e affacciarsi ai 16 maxioblò per scattare fotografie allo spazio stellato e farsi selfie anche se sarebbe il massimo restare semplicemente a guardare perché niente registrerà emozioni più forti del nostro cervello e del nostro cuore, almeno così dicono i 650 astronauti da Gagarin in poi. Ma Richard Branson, il tycoon proprietario della Virgin, sa bene come siamo fatti e ha voluto inserire un grande specchio in fondo alla cabina per accentuare l'emozione di vedersi lassù.

Feeling inspired by the wonder of human spaceflight? Experience space for yourself by taking One Small Step towards securing a seat on a @VirginGalactic flight to space here: https://t.co/o90oiXO7Cn pic.twitter.com/K8PtLiy7RQ — Virgin Galactic (@virgingalactic) May 31, 2020

Our spaceship is designed to carry astronauts but can also take payloads, or a combination of the two. This capability provides the scientific community access to high-quality microgravity, as well as to generally inaccessible regions of the upper atmosphere. pic.twitter.com/UMx6Lk0Ren — Virgin Galactic (@virgingalactic) July 28, 2020

