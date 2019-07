Twitter down in molti Paesi. «Abbiamo problemi tecnici», avviso sulla homepage

Twitterdown in molte parti del mondo. «Abbiamo qualche problema tecnico. Grazie per la segnalazione. Risolveremo il problema e tutto tornerà presto alla normalità».​ Da poco più di mezz'ora è impossibile accedere a Twitter. Collegandosi all'home page del sito, compare la scritta. I problemi più grossi semrano riguardare Stati Uniti, Francia e Germania ma anche in Italia il servizio è in tilt.

Facebook, entro cinque anni le dipendenti donne saranno il doppio



Il problema da desktop è l'accesso al sito, dall’app risulta impossibile scaricare messaggi. Twitter ha aggiornato la sua pagina status con un avviso di servizio interrotto e dichiarando di star lavorando per risolvere il problema, senza però tempistiche di alcun tipo. Gli ultimi down su Facebook e Instagram avevano attirato le critiche del web proprio per la mancanza di comunicazioni tempestive.

Ultimo aggiornamento: 21:45

© RIPRODUZIONE RISERVATA