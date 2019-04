Come trasformare la vostra auto d'epoca in una vettura elettrica

Ultimo aggiornamento: 19:58

Gli inglesi amano le tradizioni. E farebbero di tutto pur di conservarle. Soprattutto poi se si parla di auto d'epoca. A, con l'ormai avviata politica "green" nel pieno rispetto dell'ambiente, si ragiona "elettrico". C'è una start up che ha pensato proprio a questo. A ridare vita a vetture d'epoca che, a causa delle restrizioni sulla circolazione stradale, sarebbero altrimenti finite in un museo.ha pensato bene di trasformare un auto a combustione, in questo caso una Morris Minor del '53, in una pulitissima vettura elettrica. Quitter ha recuperato alcuni pezzi di unaelettrica, appunto, montandoli su un pezzo di antiquariato a 4 ruote inglese. Grazie a una batteria da 13 kilowattora, la Morris Minor può percorrere fino a 65 km/h. Non si è trattato però di un caso isolato.Mattew Quitter ha fondato infatti la "London Electric Cars", una startup che trasforma le auto di una volta (a benzina o a diesel) in elettriche. Sono state tante le richieste arrivate via mail, e con il passaparola, alla piccola azienda che potrebbe diventare presto grande. Nell'officina di Londra, i meccacini 2.0 sono pronti a questa rivoluzione "green". Rispettando, ovviamente, la tradizione.