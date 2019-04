Whatsapp, Instagram e Facebook down, Telegram continua a fuzionare regolarmente

Telegram. Migliaia di utenti si stanno riversando in queste ore sull'app di messaggistica creata nel 2013 che oggi sta vivendo un momento di gloria in seguito a Whatsappdown, Instagramdown e Facebookdown le applicazioni social più usate che registrano un guasto. Telegram è un'app gratuita che consente di inviare messaggi con più di duecento milioni di utenti attivi in due anni e mezzo.

Il funzionamento è simile a quello di Whatsapp, consente di creare gruppi, inviare immagini e video senza limiti di spazio e si sincronizza su tutti i dispositivi in possesso dell'utente. Inoltre, per quelli a cui interessa la massima privacy, Telegram offre le Chat Segrete. I messaggi delle Chat Segrete possono essere programmati e autodistruggersi automaticamente da entrambi i dispositivi dei partecipanti. In questo modo ogni tipo di contenuto che invii potrà scomparire — messaggi, foto, video e anche file. Le Chat Segrete usano la crittografia end-to-end per assicurarsi che un messaggio venga letto solo dal suo destinatario.

