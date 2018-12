Tecnologia, il 5G diventa realtà: parte da Roma videochiamata e guida remota

Non è più solo una sigla dell'avvenire prossimo venturo: a Roma è già realtà. Certo, per vedere l'auto a guida remota, il controllo a distanza dei robot, videogiochi interattivi multiplayer in realtà aumentata, dovremo aspettare un po' ma intanto il 5G è partito dalla Capitale. Su rete Tim è stata infatti effettuata la prima videochiamata 5G standard in Europa su banda millimetrica, modalità "new radio" , realizzata in collaborazione con Qualcomm Technologies Inc., controllata di Qualcomm Incorporated, e la tecnologia di Ericsson. Il traguardo è stato tagliato in occasione dell'apertura del primo Tim Innovation Hub dedicato al 5G, a Trastevere, alla presenza della sindaca di Roma Virginia Raggi, di Mario Di Mauro, Chief Strategy, Innovation & Customer Experience Officer di Tim, di Enrico Salvatori, Senior Vice President and President di Qualcomm EMEA, Elio Catania, Presidente di Confindustria Digitale ed altri esponenti del mondo industriale italiano e del settore Ict.

Durante l'evento sono stati anche mostrati i primi smartphone compatibili con il 5G, e servizi della nuova rete mobile ultraveloce dall'auto a guida remota ai videogiochi interattivi. In particolare, la demo dell'auto a guida remota con il 5G ha previsto a Roma un'area all'interno del Tim Innovation Hub dove è stata collocata la postazione di guida remota, e un'area a Torino presso gli spazi esterni del centro innovazione Tim Open Air Lab, dove la macchina si è mossa senza pilota a bordo. Gli spettatori di Roma davanti alla postazione hanno così potuto osservare l'esperienza di guida a 700 km di distanza.

