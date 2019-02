Super Mario Bros, gioco da record: venduto a 88mila euro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

E’ stato un classico dei videogiochi degli anni Ottanta: Super Mario Bros. Oggi, una sua copia del 1985 ancora sigillata è stata venduta a un prezzo esorbitante: 100.150 dollari (poco più di 88mila euro). Si tratta del prezzo più alto mai speso per un videogioco.La copia è una delle prime realizzate dalla Nintendo Entertainment System."Non solo tutti i giochi sigillati con adesivi” Nintendo “sono estremamente rari, ma per la loro natura di non essere sigillati nella pellicola termoretraibile presentano solitamente un'usura significativa dopo più di 30 anni”, spiega Kenneth Thrower, cofondatore di Wata Games, che sudefinisce come “supremo” il suo stato di conservazione.A comprare la prima edizione degli anni Ottanta di Super Mario (grazie alla vendita nella casa d’aste texana Heritage Auctions) è stato un gruppo di persone patite del settore, tra cui un proprietario di un negozio di videogames.