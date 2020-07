Spotify down sugli iPhone: problemi con l'app in tutto il mondo

Spotify down sugli iPhone, uno strano bug sembra causare il crash dell'app non appena viene aperta. Il sito web specializzato Downdetector ha registrato un picco di segnalazioni dalle 13 di oggi. Chi possiede un iPhone lamenta di non riuscire ad ascoltare brani dal servizio di riproduzione digitale in streaming di musica e altri contenuti. Spotify funziona regolarmente su altre piattaforme, inclusa la versione Android dell'app.

Spotify conferma il disservizio. «Qualcosa non va. Stiamo attualmente effettuando accertamenti e vi terremo aggiornati qui», scrive in un tweet. Le segnalazioni degli utenti provengono da tutto il mondo, ma soprattutto dall'Europa occidentale, area in cui l’app è maggiormente in uso. Come riporta l’Indipendent, per ora, non sembra esserci una soluzione semplice al problema. L'eliminazione e la reinstallazione dell'app, per esempio, non sembra risolvere il disservizio.

Something’s out of tune. We’re currently investigating, and we’ll keep you posted here! — Spotify Status (@SpotifyStatus) July 10, 2020

