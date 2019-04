Dai polmoni ai reni, organi in miniatura pronti per le missioni spaziali

Polmoni, reni, midollo osseo e cartilagine: un carico di organi umani in miniatura si prepara a partire alla volta della Stazione Spaziale Internazionale il prossimo 30 aprile, a bordo della capsula Dragon. Obiettivo dell'esperimento, organizzato dai National Institutes of Health (Nih) degli Stati Uniti, è studiare le malattie in condizioni di microgravità, nella speranza di poter osservare dettagli che sulla Terra è difficile cogliere. Il lancio è in programma da Cape Canaveral con il razzo Falcon 9 della SpaceX. Gli organi in miniatura si trovano su chip tridimensionali e, oltre alle malattie, potranno essere la chiave per studiare fenomeno più complessi e dovuti a numerosi fattori, come l'invecchiamento. Alcune malattie, inoltre, potranno essere studiate in condizioni ideali perché il loro decorso può essere accelerato dall'assenza di peso.





QUALI MALATTIE

La formazione dei calcoli renali e l'artrite saranno le prime malattie a essere studiare una volta che i mini-organi saranno a bordo della Stazione Spaziale, diventata ormai un grande laboratorio internazionale. Lo spazio è anche l'ambiente ideale per sperimentare farmaci e i mini-organi potrebbero diventare il laboratorio ideale per osservarne gli effetti. Il progetto di ricerca è finanziato dall'iniziativa Tissue Chips in Space, nata dalla collaborazione tra il laboratorio americano a bordo della stazione orbitale, il centro nazionale per l'avanzamento delle scienze traslazionali dei Nih(Ncats) e l'Istituto nazionale degli Stati Uniti per le immagini biomediche e la bioingegneria.

