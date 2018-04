Vivere in una casa di 9 mq, la sfida possibile di un giovane architetto italiano

di Paolo Travisi

Una casa grande, si fa per dire, 9 metri quadri. Ha la forma di una roulotte, è trainabile da qualsiasi autovettura, ma ogni millimetro è stato studiato per offrire il massimo del comfort. Il progetto appartiene al giovane architetto pesarese, Leonardo di Chiara, che ha testato lui stesso la vita all'interno di aVOID Tiny House, il nome della casa. Sono otto mesi infatti, che il professionista 27enne vive nell'appartamento mobile, tra Italia ed Europa, per far conoscere ogni dettaglio della sua creatura. Visitabile in questi giorni a Piazza Castello a Milano, in occasione della Design Week, questo mini-appartamento è stato concepito sfruttando i nove metri quadri al millimetro. C'è uno spazio per la cucina, il bagno con lavabo, rubinetto, specchio e wc, ovviamente il letto, un tavolino dove si mangia in due, le sedie e due finestre da cui prendere luce ed aria. aVOID Tiny House è grande quanto il parcheggio per un'auto o meglio, quanto una piccola stanza di un normale appartamento. Secondo un decreto del 1975 infatti, 9 mq è lo spazio minimo per vivere in una camera.L'obiettivo dell'architetto di Pesaro, che per alcuni mesi ha vissuto a Berlino nella sua casa mobile mentre collaborava con uno studio d'architettura, è dimostrare che in futuro sarà possibile vivere anche in strutture minimal ed ecosostenibili, magari per brevi periodi della vita, senza rinunciare al comfort di una casa propria ed alle opportunità professionali offerte dalle metropoli del mondo.Come immaginabile, non sono mancate le difficoltà per realizzare un progetto, composto da tantissime parti, quasi fosse un puzzle. Per superare i problemi spaziali, Di Chiara ha ottenuto il sostegno di 40 aziende che hanno realizzato i vari pezzi di arredamento, tenendo conto di misure fuori dallo standard. Per vivere in questo modulo abitativo di 5,10 mt in lunghezza, 2,53 in larghezza e 4 in altezza e spostarsi, serve una normale automobile e per il traino, assicura l'architetto pesarese, non servono particolari autorizzazioni.