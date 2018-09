Nè alieni, nè esplosioni solari: l'Osservatorio solare del New Mexico chiuso per un'indagine sulla pedopornografia

di Enzo Vitale

Il solito burlone aveva prefigurato un'improvvisa e imminente esplosione solare e, addirittura, l'avvistamento di una navicella aliena.Ma il Sunspot Observatory, l'Osservatorio solare del New Mexico chiuso in fretta e furia dall'Fbi lo scorso 6 settembre, da lunedì è tornato in servizio permanente effettivo.Il mistero, almeno secondo le ultime dichiarazioni ufficiali di Aura (Association of Universities for Research in Astronomy), l'associazione delle università Usa per la ricerca astronomica, è stato risolto: sia la struttura scientifica che il vicino Ufficio Postale della città erano stati evacuati per una indagine volta a scoprire un sospetto criminale informatico.(L'Osservatorio solare Sunspot nel New Mexico)LE INDAGINILe indagini dell'Fbi si erano concentrate già dallo scorso luglio su un custode, o meglio, su un addetto alle pulizie, sospettato di utilizzare il servizio internet wireless della struttura per inviare e ricevere materiale pedopornografico. Gli investigatori statunitensi avevano scoperto che il download del materiale proveniva da un indirizzo IP (Internet protocol address) dell'osservatorio di Sunspot stesso.Il direttore della struttura James McAteer, in seguito, aveva anche riferito all'Fbi il ritrovamento di un portatile non di proprietà degli astronomi su cui aveva osservato materiale «Non buono», in sostanza materiale pedopornografico. Attraverso minuziosi monitoraggi i federali sono riusciti poi a individuare i momenti esatti in cui veniva inviato il materiale. In seguito, attraverso controlli incrociati, sono finalmente arrivati all'addetto alle pulizie.IL GIALLO SI COMPLICAMa la questione non si era esaurita lì in quanto, una volta resosi conto di essere stato scoperto, l'uomo aveva cominciato a fare pericolosi commenti sulla sicurezza dell'Osservatorio fino a minacciare, secondo quanto riportato dai media locali «che il sito o qualcuno poteva essere preso di mira. Era solo una questione di tempo». In base a ciò il direttore e l'Fbi avrebbero preso la decisione di chiudere ed evacuare la struttura per questioni di sicurezza. La mancanza di informazioni, dunque, era stata presa proprio per non inficiare il corso delle indagini.COMPLOTTISTI A BOCCA ASCIUTTALe teorie che si erano propagate negli scorsi giorni vengono così smentite e i contenuti del film Segnali del futuro con Nicolas Cage sono rinviati a data da destinarsi: il giorno del giudizio può attendere.Continua