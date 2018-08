Partita Parker Solar Probe, la sonda Nasa che sfiorerà la nostra stella

Ore 9:31 (ora italiana), si è aperta la nuova finestra di lancio per la sonda Parker Solar Probe della Nasa diretta al Sole e stavolta il tentativo, dopo il fallimento di ieri, è andato a buon fine.La sua partenza dalla base di Cape Canaveral con il razzo Delta IV Heavy era inizialmente prevista per la mattina di sabato 11 agosto, ma poi è stata interrotta a causa di problemi tecnici e rinviata di 24 ore. Il conto alla rovescia si era fermato una prima volta per un'anomalia nel flusso di dati provenienti dai tre vettori supplementari del razzo, e poi una seconda volta per un problema di pressione dell'elio nel razzo.