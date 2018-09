Il ricercatore italiano: «Fra due settimane verrà rilasciato il lander europeo: studierà la superficie dell'asteroide»

Ultimo aggiornamento: 18:43

Ernesto Palomba, ricercatore all’Inaf Iaps di Roma, membro del team di Hayabusa-2 e co-investigator della camera Onc e dello spettrometro Nirs3, è entrato nei dettagli della missione«Appena toccato il suolo dell’asteroide, la microsonda Minerva-II1 si è aperta, lasciando uscire i due rover, che proprio ieri hanno comunicato con la sonda madre, mandando le prime immagini del suolo di Ryugu e dicendo che stanno tutti bene e cominciano a passeggiare sull’asteroide. Un momento storico per l’esplorazione spaziale».«È la prima volta che l’uomo manda sulla superficie di un piccolo corpo planetario un robot mobile. L’agenzia spaziale giapponese ci aveva provato già 13 anni fa, durante la prima missione Hayabusa, ma in quel caso il rilascio non ebbe successo. Poco meno di 4 anni fa anche l’Esa – l’agenzia spaziale europea – aveva tentato il rilascio della sonda Philae sulla superficie della cometa Churyumov-Gerasimenko, ma purtroppo anche in quell’occasione l’esperimento non ebbe successo. A ogni modo in quel caso si trattava di un di un lander, e non di un robot mobile».«Minerva-II1 conteneva due soli rover. C’è un altro Minerva (Minerva-II2), che sarà sganciato nei prossimi mesi, che contiene un solo rover, il terzo, che si trova dunque ancora a bordo della sonda madre».«I rover funzionano perfettamente e stanno inviando a terra le prime immagini, che mostrano il distacco dalla sonda madre e i loro primi saltelli sulla superficie. Per questo motivo le immagini sono spesso sfocate o mosse, non certo belle. Tra qualche giorno ci aspettiamo qualche foto diqualità migliore».«Dovrebbero rimandarci a terra misure della temperatura del suolo, che sono molto importanti per capire quanto le temperature calcolate dalla sonda madre con un sensore infrarosso siano accurate».«Tra circa due settimane è previsto il rilascio del lander europeo Mascot (costruito da Germania e Francia), che produrrà molti dati scientifici riguardanti la superficie dell’asteroide».(Credits Inaf M.Malaspina)