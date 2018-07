Da Padova a Catania, tutti gli appuntamenti dell'Inaf per osservare la Luna

L'eclissi di Luna sarà un evento indimenticabile e gli ingredienti per renderlo tale ci sono tutti: un orario e una data favorevoli, ovvero la sera di venerdì 27 luglio, e una durata record della fase di totalità, che con ben 103 minuti sarà la più lunga di questo secolo.In Italia il fenomeno astronomico sarà visibile, nuvole permettendo, quasi nella sua interezza. La Luna infatti sorgerà pochi minuti prima delle 21, ora locale italiana, verso sud est, già in fase di attraversamento del cono di ombra creato dalla Terra, che in quel periodo si verrà a trovare esattamente tra il Sole e il nostro satellite naturale. La fase di totalità si verificherà tra le 21 e 30 e le 23 e 13, mentre il massimo dell’eclissi, ovvero il maggiore oscuramento della Luna, è previsto alle 22 e 22. La luna, dopo l’uscita dalla totalità, attraverserà il cono di penombra per emergerne definitivamente e segnare così la fine dell’eclissi all’1 e 30 della mattina del 28 luglio. Per l’occasione è stata realizzata un’area online per condividere foto e brevi video dell’eclissi. Non c’è bisogno di essere fotografi provetti o avere strumenti professionali, va benissimo anche un normale smartphone: si possono caricare immagini della Luna che diventa rossa, foto personali o di gruppo durante l’evento o anche disegni sul tema. La pagina dedicata è raggiungibile all’indirizzo https://lunadiluglio.tumblr.com/ . Inoltre, l’Istituto Nazionale di Astrofisica ha in programma varie iniziative sul territorio italiano legate all’eclissi. Ecco in dettaglio gli eventi, con le informazioni essenziali e i link per gli approfondimenti e prenotazioni. A questo indirizzo è disponibile una mappa interattiva che li raccoglie tutti: https://tinyurl.com/inafeclissi BOLOGNAOsservatorio di Astrofisica e Scienza dello spazio (OAS) di BolognaBologna – Parco dei Giardini (Ca’ Bura), via dei Giardini – dalle 21.30 alle 24.30. In collaborazione con l’Associazione Sofos e la città Metropolitana di Bologna.La notte della Luna è il nome all’evento organizzato da INAF OAS a Bologna, in uno dei più bei parchi della città felsinea. Una serata di osservazione del cielo e dell’evento astronomico sia a occhio nudo che con l’ausilio di telescopi didattici: stelle.bo.astro.it OZZANO EMILIAAgriturismo Dulcamara - Via Tolara di Sopra 78 – dalle 20:30. In collaborazione col Comune di Ozzano dell’Emilia, Amici di Ciagnano e Settefonti, Associazione Idee in Campo, Agriturismo Dulcamara, Ente Parco per la Biodiversità Emilia Orientale.L’evento si svolgerà nel cuore del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell’Abbadessa, a 15 km da Bologna. Conferenza introduttiva di Maura Sandri, astronoma dell’INAF-OAS, con in contemporanea un laboratorio per bambini dai 4 ai 7 anni. A seguire osservazione del fenomeno celeste con telescopi da campo, alternando letture e suggestioni sul nostro satellite: http://www.comune.ozzano.bo.it/eventi/eclissi-di-luna-del-27-luglio-2018 CAGLIARIin località Is Alineddus, Silius (Cagliari) – dalle 20.00. In collaborazione col Comune e la Proloco di Silius e l’Associazione Astrofili Sardi.EclisSilius 2018 è il nome dell’evento organizzato dalla sede INAF di Cagliari, sulla collina panoramica, a qualche chilometro dal Sardinia Radio Telescope.Una serata di descrizione del cielo e dell’evento sia a occhio nudo che con l’ausilio di telescopi didattici. L’evento sarà arricchito dai laboratori Astrokids per i più piccoli e da una cena con prenotazione obbligatoria: http://www.oa-cagliari.inaf.it/divulgazione/ CATANIAIn piazza Europa - dalle 20:30 alle 24:30. In collaborazione con il Gruppo Astrofili Catanesi.Osservazione diretta dell’eclisse e di altri oggetti celesti con i telescopi del gruppo astrofili e proiezione su schermo dell’evento astronomico. Per rispondere alle domande del pubblico saranno presenti gli astronomi dell’Osservatorio catanese.ACIREALE (CT)Belvedere Santa Caterina - dalle 20, In collaborazione con l’associazione culturale Vietraverse.Conferenza e osservazione diretta al telescopioACIREALE (CT)Presso la parrocchia Santa Maria la Scala, dalle 20, in collaborazione con i soci dell’Accademia Zelandea.Presentazione sulle eclissi e osservazione al telescopio a cura dell’associazione Raccontare la Scienza.SCICLI (RG)Villa Comunale Penna, dalle 20:30, in collaborazione con il Centro Ibleo Studi Astronomici Pleiades.Osservazione diretta dell’eclisse e del pianeta Marte con telescopi da campo e proiezione su schermo dell’evento astronomicoNAPOLIOsservatorio Astronomico di Capodimonte, Napoli. Dalle 19:30 in collaborazione con PONYS, Scientificast e Unione Astrofili Napoletani.Serata 103. Appuntamento astronomico speciale per seguire la più lunga eclisse di Luna del secolo, con interventi sui temi più affascinanti dell’astrofisica osservazioni ai telescopi della Luna e dei brillanti pianeti estivi: http://www.collettiamo.it/biglietto/i6uyuzoh PADOVATorre del Museo “La Specola” - dalle 20:30 a mezzanotte.Dall’alto della torre dello storico museo, osservazione dell’evento astronomico sia a occhio nudo sia attraverso la visione telescopica, in compagnia degli astronomi dell’Osservatorio.Un innovativo exhibit sarà a disposizione del pubblico per osservare e toccare la superficie lunare. Sono in programma sei turni di visita, per gruppi di massimo 25 persone: http://www.beniculturali.inaf.it/musei/padova ROMAMonte Porzio Catone - Osservatorio astronomico di Roma - dalle 20 a mezzanotteAppuntamento col cielo inserito all’interno della storica manifestazione Serata sotto le Stelle. Il pubblico potrà non solo seguire il fenomeno celeste in compagnia del personale dell’Osservatorio, ma anche effettuare visite alle sale storiche e agli scavi archeologici dell’edificio astronomico.