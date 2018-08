Aladin, in orbita oggi il genio italiano che farà previsioni meteo infallibili fino a 7 giorni. Il lancio in diretta

di Moira Di Mario

Che tempo farà fra sette giorni? Basterà chiedere ad Aladin e non si sbaglierà più una previsione meteo, accurata al punto da poterci scommettere in vista di un evento, di un viaggio o - ancora più importante - dell'evoluzione di maltempo potenzialmente catastrofico. Il geniale Aladin (Atmospheric LAser Doppler INstrument) è il laser made in Italy, anzi made in Roma, in grado di catturare la velocità dei venti nell'atmosfera terrestre per consentire previsioni infallibili fino a 7 giorni...