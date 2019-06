Samsung presenta i nuovi pc Notebook 7 e sfida Apple

Samsung ha deciso di giocare d'anticipo su Apple (che stasera in California aprirà la Worldwide developers conference Wwdc19, la conferenza annuale degli sviluppatori) presentando dei nuovi computer portatili che assomigliano molto a quelli della Mela. Si chiamano Notebook 7, hanno schermi da 13 e 15 pollici, e si candidano ad essere l'alternativa ai MacBook Pro. I pc di Samsung, come i rivali di Apple, sono di fascia alta e si presentano con chassis in alluminio, linea pulita, cornici sottili intorno al display e uno spessore ridotto.

All'interno ci sono i processori Intel core di ottava generazione, fino a 16 GB di Ram e memoria interna da 512 GB, espandibile ma solo nelle versioni da 15 pollici. Accanto a questi, Samsung ha svelato anche un modello più professionale, il Notebook 7 Force, che strizza l'occhio ai creatori di video e agli appassionati di videogame, ma anche a chi usa il pc per guardare film in streaming ad alta risoluzione, grazie alla scheda grafica Nvidia GeForce Gtx 1650. I computer, con sistema operativo Windows 10, sono disponibili in Corea, Cina e Hong Kong, e arriveranno a luglio in Usa e in altri Paesi. Non però in Europa, mercato da cui Samsung ha annunciato l'uscita nel 2014 per quanto riguarda i pc portatili.

