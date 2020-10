Torna Mia a Roma: tutto pronto per la sesta edizione del Mercato internazionale dell'audiovisivo

Torna Mia, mercato internazionale audiovisivo. Tutto pronto per la sesta edizione dell'appuntamento con i leader dell'industria mondiale audiovisiva. L'evento si svolgerà dal 14 al 18 ottobre 2020 a Roma, nei consueti spazi di Palazzo Barberini, nel rispetto di tutti i protocolli Covid, anche per questo la copertura digitale, tramite la piattaforma Mia Digital, sarà totale.

Il Mercato, come di consueto, offrirà a progetti selezionati l'opportunità di essere presentati nell'ambito del Co-production Market e del Pitching Forum, di fronte a un pubblico di caratura internazionale. In totale saranno 50 i prodotti svelati, provenienti da oltre venti paesi e includeranno film, serie tv e documentari, confermando la centralità dell'attività di Mia nel finanziamento, diffusione e copruduzione dei contenuti più interessanti, anche premium.



Il 50% è dei sedici progetti del Film Coproduction Market, è firmato da registe, testimoniando l'impegno a favore dell'incusività e della valorizzazione del lavoro femminile. Tra i titoli più attesi Amor y dolor di Emanuele Scaringi, Diaz, La profezia dell'armadillo, prodotto dalla Fandango di Domenico Procacci, The Beautiful Summer di Laura Luchetti, The Last Shot del regista della Casa di Carta Alex Rodrigo, The Sorcerers di Christopher Murray, prodotto dalla Fabula di Juan de Dios e Pablo Larrain, già regista di Jackie e Neruda.Tra le novità dell'edizione 2020 anche il ciclo di incontri: "The producer's Keynote, organizzata dalla sezione Mia Drama, curata da Gaia Tridente. Il primo incontro sarà uno dei più importanti produttori hollywoodiani, Michael Ellenberg, fondatore e CEO di Media Res. Michael è stato Head of Drama per HBO, commissionando serie di grande successo come Westworld, Big Little Lies, True Detective, The Young Pope.

Con Media Res, Michael si è fatto immediatamente notare come produttore internazionale: la sua prima serie per AppleTV+ è stata The Morning Show, con Reese Witherspoon e Jennifer Aniston, acclamatissima da critica e pubblico. Recentemente Michael ha prodotto Scenes from a Marriage per HBO, il rifacimento del classico film di Ingmar Berman in versione mini-seriale, con Michelle Williams e Oscar Isaac.



Il secondo appuntamento della serie “The Producer’s Keynote” sarà con Stephen Cornwell, co-fondatore e co-CEO di The Ink Factory, con il fratello Simon. Nell’incontro al Mia Drama, in collegamento da Los Angeles, Stephen ripercorrerà i maggiori successi della sua carriera e racconterà della nuova attesissima serie The Spy Who Came in From the Cold, basata sull’omonimo romanzo di Le Carré.



Anche quest’anno il Drama Pitching Forum presenterà, inoltre, una line up di contenuti imperdibili, con un totale di 15 progetti provenienti da 11 paesi. Tra i titoli: Miss Fallaci Takes America, creata da Alessandra Gonnella e scritta in collaborazione con Justin Trefgarne e Edoardo Perazzi, storia del viaggio in America della giovane giornalista Oriana Fallaci, ispirata a fatti realmente accaduti nel 1958; Cult, la serie creata da Francesco Patierno e Sergio Nazzaro, King of fortune, un’epica europea creata e scritta da Selene Fanuzzi e Carla Giulia Casalini; Courtesans, serie creata da Anya Camilleri, un emozionante giro in giostra tra gli intrighi sessuali e sentimentali di una corte rinascimentale tra scandali, corruzione e divertimento.



La sezione Mia Doc, curata da Marco Spagnoli, propone la presentazione del Secondo rapporto Apa dedicato al mondo dell'audiovisivo che include per la prima volta dati sul cinema del reale in Italia, seguito da un incontro con Diulio Giammaria, Direttore di Rai Documentari che al Mia Doc illustrerà per la prima volta agli ospiti italiani e stranieri presenti della sua direzione nel supporto e nello sviluppo di produzioni originali Rai e di coproduzioni internazionali.



Tra i protagonisti che parteciperanno dal vivo agli incontri del Mia Doc, il regista Giorgio Verdelli racconterà la sua esperienza per il doc su Paolo Conte che sta per essere distribuito anche all’estero e Juan Martin Guevara, che illustrerà il progetto internazionale mio fratello il Che.



La selezione ufficiale del Doc Pitching Forum prevede quest’anno 19 progetti. Tra i titoli di quest’anno rientrano Homo Cyborg - Il futuro del genere umano, della talentuosa regista Adele Tulli, figlia di Serena Dandini; Barca Nostra - The boat beyond the sea di Luca Lucchesi, prodotto da Road Movies, la società di proprietà del regista tedesco Wim Wenders.



Il MIA nasce dalla consolidata joint venture e dall’impegno congiunto tra Anica e Apa, con il sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con l’Ice – Agenzia per la promozione all’estero e l’Internazionalizzazione delle imprese italiane e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, che accompagnano la manifestazione sin dal primo anno. Tra i partner di quest’anno anche il Programma Europa Creativa – Media, il Ministero dello Sviluppo Economico e la Regione Lazio.

