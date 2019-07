Oppo, con Tim arriva in Italia il primo smartphone 5G

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Da almeno un anno il panorama degli smartphone top di gamma vanta tra i suoi protagonisti un attore diverso dalla solita cerchia:. L'azienda cinese, che ha iniziato a imporsi con Find X, conta ad oggi oltre 250 milioni di utenti sparsi in 40 mercati globali. E dal 18 luglio è anche tra i primi produttori di smartphone a lanciare in Italia un suo dispositivo 5G. In parternship coninfatti, l'azienda di Donguann ha presentato il suo Reno 5G. Uno smartphone innovativo che al pari della restante parte della scuderia Oppo cerca di guardare oltre i singoli elementi costitutitivi come fotografia, design, connettività e intrattenimento per alimentare l'immaginazione degli utenti. Sarà disponibile da fine mese a 899,90 euro, oppure con Tim in due diverse soluzioni di acquisto a rate o a condizioni esclusive. L’operatore infatti lo abbinerà alle sue due offerte Advance 5G e Advance 5G Top, lanciate due settimane fa in occasione della presentazione del servizio di connettività commerciale di quinta generazione.Il design del Reno - esaltato schermo oled da 6,6 pollici - è lo stesso offerto dalla verisone "base" ed è una delle caratteristiche principali. Il rapporto screen-to-body superiore al 93,1%, lo rende infatti completamente notch-less. In sostanza le cornici dello schermo sono ridotte davvero al minimo. Un altro dei punti forti del dispositivo però, è la tripla-camera posteriore che consiste in un obbiettivo principale HD da 48MP + un grandangolare da 8MP + un teleobbiettivo da 13MP. Tutte e tre le fotocamere agiscono in tandem per massimizzare le rispettive caratteristiche e ottimizzare la qualità dell’immagine ai diversi livelli dello zoom fino a quello ibrido 10x. In più, Reno 5G utilizza lo stabilizzatore ottico dual (OIS) per la fotocamera principale che assicura foto di alta qualità in qualsiasi momento. La fotocamera anteriore, integrata nella scocca, è invece da 16MP (con AI beauty) e garanitsce un’incredibile qualità.SCHEDA TECNICASchermo: 6.6 pollici 2340*1080, AMOLED, 19.5:9, Schermo Panoramico, Gorilla Glass 6Fotocamera Posteriore: 48MP(IMX 586)+13MP (teleobbiettivo) +8MP (grandangolo 120 gradi),Zoom Ibrido 10X,Dual OIS, modalità Artistic portrait, Ultra-Night Mode 2.0, Color Mapping, Video 4KFotocamera anteriore: 16MP, f/2.0, Portrait Mode 2.0, Soft lightBatteria: 4065mAhMemoria: RAM: 8GB e ROM: 256GBMemoria Esterna: fino a 256GB microSDHardware principale: Qualcomm® Snapdragon™ 855*OS: ColorOS 6 (Android P)