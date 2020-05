Occhio bionico con la retina simile a quella umana: ecco come funziona

Realizzato un sosia biomimetico dell'occhio umano. Costruito utilizzando le nanotecnologie, ha una struttura analoga alla retina con tanto di cellule sensibili alla luce e potrà essere utilizzato per i robot o per futuri strumenti scientifici. È un passo in più verso il traguardo dell' occhio bionico. Lo descrivono su Nature i ricercatori dell'università di Hong Kong. Grazie alla forma a cupola della retina e ai suoi milioni di cellule sensibili alla luce, l'occhio umano ha un campo visivo molto vasto, un'eccellente risoluzione delle immagini e un'alta sensibilità alla luce.

Caratteristiche difficili da replicare. Per ovviare a questi problemi i ricercatori hanno dato alla retina artificiale la forma di emisfero, e l'hanno riempita di nanocavi fatti di perovskite (uno dei materiali più promettenti per le celle solari) in una configurazione che imita i fotorecettori, ossia le cellule dell' occhio umano sensibili alla luce. È stato costruito in questo modo un dispositivo in grado di ricostruire le immagini (ad esempio le lettere E, I e Y), e una retina che imita quella umana.

