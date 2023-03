Zelensky re dei social: per l'osservatorio digitale è leader mondiale per interazioni generate con i suoi post

Non ha ancora sconfitto i russi, ma di sicuro la guerra delle nuove piattaforme mediatiche Volodymyr Zelensky l'ha gia vinta: secondo una classifica stilata dall'Osservatorio Digitale, il presidente ucraino risulta essere al momento il leader politico con più interazioni sui social al mondo.

L'indagine ha preso in esame le attività di social media marketing di 196 capi di governo, stilando un ranking speciale per ogni parametro preso in causa: numero di follower, engagement totale ed engagement medio per ogni post degli ultimi 3 mesi su Facebook, Instagram e Twitter. Sotto la lente dei ricercatori è finita ogni figura detentrice del potere potere esecutivo o di poteri sostanziali, compreso dunque Papa Francesco.

La classifica dei follower

«Per numero di follower, il primato in classifica è di Narendra Modi, primo ministro dell’India, con oltre 207milioni di seguaci - spiega Sandro Giorgetti, responsabile di Osservatorio Digitale - davanti al presidente dell’Indonesia Joko Widodo (più di 80milioni) e il presidente Usa Joe Biden, con 66 milioni».

In questa classifica, Zelensky occupa il quinto posto con 27 milioni di follower, dietro al presidente turco Recep Tayyip Erdoğan (40milioni) ma davanti al presidente del Brasile Luiz Ignacio Lula (25 milioni).

Venendo all’Italia, il primo ministro Giorgia Meloni è 19esimo al mondo per follower (6 milioni e154mila), al nono per engagement complessivo - forte dei 410 contenuti negli ultimi 3 mesi - e al 12esimo per interazioni media per post.

Tra i piccoli stati, l’unica leadership che può contare su un’attenzione ed un seguito importante a livello internazionale sui social è Papa Francesco: dodicesimo assoluto per follower (oltre 14milioni di seguaci senza considerare Facebook dove non è presente), 16esimo per engagement, decimo per engagement complessiva.

Zelensky, eroe "social" di guerra

Proprio la tempestività sui social è stata una delle costanti messe in campo da Zelensky e dal suo staff, fin dai primi giorni di guerra: a poche ore dall’inizio dei bombardamenti, i russi avevano già messo in circolazione voci di una sua fuga da Kiev, tentando di influire sul morale delle truppe nemiche e sull' opinine pubblica. La smentita è arrivata quasi immediatamente, con un video messaggio che mostrava il presidente ucraino in giro per la capitale con la sua squadra. Da lì, i social sarebbero diventati uno strumento di comunicazione fondamentale per il capo dell'esercito di Kiev.

Per la prima volta nella storia europea, un leader politico ha potuto raccontare una guerra all'interno del suo Paese, indirizzandosi direttamente (e con estrema facilità rispetto al passato) alla vastissima platea dei social network: un mare infinito di utenti di cui fanno parte soldati e civili ucraini (e stranieri), capi di stato, leader politici, personalità e organizzazioni estere di ogni scala e dimensione. Chiunque poteva assistere al "diario della resistenza" del presidente ucraino.

Nella guerra mediatica con Mosca, Zelensky ha sfruttato con successo questa possibilità: resoconti bellici, smentite ufficiali, appelli alla comunità internazionale e discorsi di incoraggiamento alle truppe e alla società. Tutto questo è passato dagli account social dell'ex attore comico, che grazie ad essi - come confermato da moltissimi studi - è riuscito accrescere la sua immagine e catalizzare l'opinione pubblica attorno alla causa ucraina. Fino a diventare, agli occhi di molti utenti, quasi un eroe di guerra lui stesso.

L'esperienza nel saper stare a lungo davanti alle videocamere ha fatto il resto. moltro spesso infatti Zelensky ha adottato strategie comunicative per far leva sul lato emotivo degli spettatori, chiunque essi fossero: «Questa potrebbe essere l'ultima volta che mi vedete vivo», aveva detto proprio il presidente ucraino, durante una videochiamata con i leader dell'Unione Europea dello scorso 25 febbraio.