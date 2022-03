Yahoo non funziona: in down la mail e il motore di ricerca, migliaia di segnalazioni. Ecco il problema

Problemi in tutta Europa con Yahoo. Il primo down è stato segnalato nel Regno Unito ma presto sono state segnalati errori anche in Italia. I problemi hanno riguardato Yahoo Mail - il rivale di Gmail - così come il motore di ricerca. Su Down Detector migliana le segnalazioni di problemi dalle 17 in poi. Gli utenti hanno lamentato problemi di connessione al server, di ricezione e di sito web. «Sarebbe il caso ripristinare il servizio, così è impossibile lavorare», scrivono gli utenti. In molti hanno segnalato problemi proprio nell'invio e nella ricezione delle email. «Mi dà errore temporaneo 15», spiegano gli utenti chiedendo informazioni anche su come poter risolvere.

Le segnalazioni degli utenti indicano che Yahoo Mail sta avendo problemi da 5:17 PM CET. https://t.co/eVe2si1vhd Retweet se anche tu riscontri problemi #problemiYahooMail — Downdetector Italia (@downdetectorIT) March 16, 2022