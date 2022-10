Xiaomi 12T e 12T Pro, ecco i nuovi smartphone dell'azienda cinese

MONACO DI BAVIERA

Quando si parla di smartphone ormai ci si concentra soprattutto su due aspetti: fotocamera e durata della batteria. E non è un caso che è proprio su questi due aspetti che Xiaomi si è concentrata per i suoi nuovi modelli top di gamma, Xiaomi 12T e 12T Pro. Per questa occasione l’azienda cinese ha deciso di fare le cose in grande, con un evento globale di presentazione allo spettacolare Bmw Welt, gioiello di architettura hi-tech di Monaco di Baviera: oggi la parola d’ordine è proprio “Mega”, che richiama le prestazioni del comparto fotografico e della batteria.

Mentre Xiaomi 12T monta una tripla fotocamera, con la principale da 108 Megapixel, un’ultra-wide da 8 Mp e una macro da 2Mp, nella versione Pro la fotocamera è anche provvista di uno zoom 2x ampio sensore da 1/1,22” e da un sistema di intelligenza artificiale da 200 Mp. Queste caratteristiche permettono allo smartphone di realizzare delle immagini particolarmente nitide anche in condizioni di luce non ottimali, come dimostrano gli scatti effettuati dal fotografo tedesco Christof Wolf. La fotocamera ha anche delle funzioni molto interessanti, come Xiaomi ProCut, che permette di scomporre un’immagine cogliendone dei dettagli senza perdere nulla in qualità, o Ultra Burst”, che permette di scattare 30 foto al secondo. Degna di nota è poi la funzione Documenti, che riconosce automaticamente documenti scritti, cartelli e superfici scritte per ritagliarle, isolarle e crearne una sorta di versione scannerizzata.

Per quanto riguarda la batteria, sia Xiaomi 12T che 12T Pro ne hanno una da 5000 mAh che vanta anche un sistema di ricarica ultrarapida, chiamata HyperCharge, da 120W: il caricatore incluso nella confezione è di dimensioni molto ingombranti, ma permette davvero di ricaricare il cellulare completamente in una ventina di minuti.

Una delle principali differenze tra i due modelli presentati da Xiaomi è nel processore: il 12T è alimentato dal chipset MediaTek Dimensity 8100-Ultra che, come spiega l’azienda, migliora l’efficienza energetica e le prestazioni del dispositivo del 30% rispetto al predecessore, Xiaomi 11T.

Xiaomi 12T Pro monta invece il nuovo Snapdragon con TSMC a 4 nm, versione migliorata del precedente - e già potente - Snapdragon 8 Gen 1: le prestazioni del nuovo processore, oltre che sull’efficienza, si concentrano soprattutto sulla dissipazione del calore per evitare il surriscaldamento (problema assai comune sugli smartphone top di gamma Android).

Un cenno anche al design: le forme arrotondate dei bordi del dispositivo sono abbastanza comuni, mentre l’elemento caratterizzante è proprio il comparto fotografico, contenuto in una sezione rettangolare che comprende la lente principale dai bordi quadrati e sporgenti e le altre due lenti, più piccole, tonde. Il display CrystalRes Amoled da 6,67 pollici ha una risoluzione di 1220p con oltre 68 miliardi di colori. Grazie all’AdaptiveSync, il refresh rate si regola automaticamente in base ai contenuti visualizzati, mentre l’Adaptive Reading, riduce la quantità di luce blu emessa per migliorare il comfort degli occhi. La fotocamera frontale, da 20 Mp sia per Xiaomi 12T che per 12T Pro, è racchiusa in un puntino che quasi nulla toglie, in termini di spazio, all’ampiezza del display. Entrambi i dispositivi saranno disponibili nelle colorazioni Cosmic Black, Clear Blue e Lunar Silver.

Uno dei punti di forza di Xiaomi, nonché una delle ragioni che hanno permesso al colosso cinese di raggiungere il terzo posto mondiale nel mercato degli smartphone dietro a Samsung e Apple (nel primo trimestre 2022 ha venduto 39,9 milioni di dispositivi), è nel prezzo: Xiaomi 12T Pro sarà disponibile nella versione da 12Gb di Ram + 256Gb di hard disk a 899,90 euro su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia, e nella configurazione da 8Gb + 256Gb a 849,90 euro su mi.com, presso Xiaomi Store Italia, i principali operatori telefonici e negozi di elettronica di consumo.

Anche Xiaomi 12T arriverà in doppia configurazione da 8Gb di Ram + 256Gb di hard disk al prezzo di 649,90 euro su mi.com, Amazon e presso Xiaomi Store Italia e da 8Gb + 128Gb a 599,90 euro, disponibile su mi.com, presso Xiaomi Store Italia, i principali operatori telefonici e negozi di elettronica di consumo. Entrambi gli smartphone saranno disponibili da domani.