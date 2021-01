Fuga da WhatsApp. Milioni di utenti hanno compiuto il «drastico» passo di abbandonare la popolare app prima di un aggiornamento della politica sulla privacy che li costringerà a condividere i propri dati con Facebook. L'aggiornamento, che verrà rilasciato l'8 febbraio, interessa gli utenti di WhatsApp in tutti i paesi al di fuori dell'Europa e del Regno Unito, dove esistono severe leggi sulla protezione dei dati. Gli utenti in queste regioni saranno tenuti a dare il proprio consenso affinché Facebook acceda ai propri dati, inclusi i numeri di telefono e le informazioni su come interagiscono con gli altri, al fine di continuare a utilizzare l'app.

HAPPENING NOW: Millions of WhatsApp users dump app, switch to rivals Telegram or Signal ahead of privacy policy update that will force them to share personal data with Facebook.

Users will have to give FB ok to access data, phone numbers...

FULL DETAILS: https://t.co/4vc3J9v6gG pic.twitter.com/DUHpYXQpIt

