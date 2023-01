Torna il Walkman, dagli anni '80 con rumore la musica firmata "Sony"

Giovedì 19 Gennaio 2023, 07:50

Vintage, boomer, anziano, chiamatelo come volete. Lui vi guarderà dritto negli occhi senza dirvi una parola, solo cantando la vostra musica preferita. Torna il Walkman firmato Sony (serie A300) e lo fa con un modello che ricorda il "device" più amato degli anni '80. La casa giapponese lo presenta così: «Goditi un suono di alta qualità da questo lettore musicale elegante e compatto che ti consente di scaricare e ascoltare in streaming più musica che ami. Con la piena compatibilità Wi-Fi, una batteria di maggiore durata e un design elegante e raffinato, puoi riprodurre e trovare nuova musica ovunque tu voglia andare».

Sony rilancia Walkman

A differenza della Apple che ha rinunciato a un device separato per riprodurre musica, Sony ha deciso di sottolineare l'importanza di un nome che è un'icona della cultura pop mondiale. In Giappone la nuova serie A sarà disponibile alla fine di gennaio piombando nei negozi e nelle tasche dei clienti con una capacità da 32 GB (A306) e 64 GB (A307). In Europa avremo però solo quella da 32. Il prezzo in Giappone è di 46.000 Yen per il 32GB e 57.000 Yen per il 64GB, tradotto in dìndìn continentali: 399 Euro.