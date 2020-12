Vodafone, formazione e smart working: al via il piano per le competenze digitali destinato ai dipendenti

Vodafone Italia ha lanciato un piano per il potenziamento delle competenze digitali: sarà un'occasione per i 6.000 dipendenti del'azienda che avranno così modo di intraprendere un percorso nel digitale. Già dal 2008 Vodafone è impegnata nella trasformazione dei ruoli e delle competenze: sempre più smart e tecnologicamente avanzate. Inoltre, Vodafone è la prima impresa in Italia che accede al Fondo Nuove Competenze Anpal. Un passaggio fondamentale che però può svolgersi solo grazie alle persone: lo ha dichiarato Ilaria Dalla Riva, direttore delle Risorse Umane e Organizzazione di Vodafone Italia.

«La trasformazione digitale passa dalla tecnologia ma può essere abilitata solo dalle persone. Per questo già da tempo abbiamo avviato un processo di trasformazione e rigenerazione delle competenze. Siamo partiti da una mappatura delle competenze digitali delle nostre persone per disegnare un piano di trasformazione profonda. Grazie al Fondo Nuove Competenze abbiamo l'opportunità di accelerare il nostro piano e di estenderlo a tutta la popolazione aziendale. Prepararci alle professionalità del futuro significa investire sulla resilienza del lavoro delle persone e quindi anche sulla resilienza dell'organizzazione, sulla sua capacità di adattarsi al cambiamento», così Dalla Riva.

Si tratta di un progetto realizzato con la collaborazione della Regione Piemonte: partirà a metà dicembre e avrà una durata di tre mesi per un totale di 300.000 ore di formazione. Una vera e propria sfida per Vodafone, che prevede di accrescere il valore aggiunto dei lavoratori, sempre più specializzati. Tra le posizioni disponibili, ai dipendenti verrà permesso di assumere nuovi ruoli a proposito di Big Data, Intelligenza Artificiale (Ia), ma anche il 5G. Mentre per quanto riguarda le competenze di base, i corsi, attivati grazie ad Anpal, prevederanno formazione sempre su Big Data, Cyber Security, Cloud computing e Internet of Things.

Inoltre il programma prevede aggiornamento e crescita anche per le figure dirigenziali: circa 600 manager saranno infatti coinvolti in un programma di gestione ancora più efficiente ed inclusivo, basato sulla motivazione e sulla fiducia delle persone. Si tratta di aspetti fondamentali, soprattutto ai tempi del coronavirus e dello smart working. Su quest'ultimo Vodafone ha recentemente preso accordi con i sindacati: gli aspetti considerati sono la flessibilità, l'innovazione e l'inclusione. In particolare, l'azienda prevede di adottare il lavoro agile per l'80% dell'orario di lavoro mensile, per i dipendenti nelle aree di assistenza al cliente, e del 60% per i dipendenti delle restanti aree. Vengono introdotte, infine, dei nuovi margini di welfare aziendale, che vanno dalla disciplina dei ritmi lavorativi, fino alla genitorialità.

