Whatsapp, ora è possibile videochiamare dal proprio computer tramite l'app

Da oggi si può videochiamare tramite il proprio computer usando Whatsapp. Come? Basta effettuare il download dell'app per Mac o Pc al seguente link. Per il momento, è disponibile la modalità a due, quindi solo con un'altra persona. Ma è in prgoetto la possibilità di fare videochiamate e chiamate vocali di gruppo.

Aumentano le chiamate

Con la complicità della pandemia, le chiamate sono aumentate di molto nell'ultimo periodo. «Nell'ultimo anno abbiamo assistito ad un forte incremento delle chiamate su WhatsApp spesso anche per lunghe conversazioni - spiega la società in un post ufficiale -. Lo scorso 31 dicembre abbiamo registrato il record del maggior numero di chiamate effettuate in un giorno con 1,4 miliardi di chiamate vocali e videochiamate. Dal momento che molte persone sono ancora lontane dai propri cari e in tanti si stanno adeguando alle nuove modalità di lavoro da remoto, vogliamo che le conversazioni su WhatsApp assomiglino il più possibile alle conversazioni di persona, a prescindere dal dispositivo utilizzato o dal luogo del pianeta in cui ci si trova».

