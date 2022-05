Twitter, ecco come con Elon Musk

Martedì 10 Maggio 2022, 12:25

Da quando è stato reso noto che Elon Musk ha acquistato Twitter, tutti si chiedono che cosa cambierà nel futuro del noto social network. Al momento non si sa ancora nel dettaglio, ma si possono fare delle ipotesi e partire da qualche dato quasi certo. Uno di questi riguarda la possibilità di modificare i tweet. Si tratta di una delle funzionalità più richieste già da diverso tempo, ma per molti snaturerebbe il senso stesso del social network. Foto: Shutterstock Music: "Perception" from Bensound.com

