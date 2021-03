Tv, Lg presenta la nuova gamma Oled, Qned Mini Led e NanoCell

È evidente a tutti come in questo anno la tv abbia riconquistato un ruolo centrale nell'intrattenimento domestico, che poi è anche l'intrattenimento tout court, dal momento che per il momento non possiamo andare al cinema, al teatro e agli eventi live. Gli abbonamenti ai servizi streaming sono aumentati (Netflix, Prime Video e soprattutto la neonata Disney+) e da parte delle persone c'è una maggiore attenzione al design e alla qualità del televisore acquistato.

Il mercato dei televisori nel 2020 in Italia è cresciuto in valore del 12%, più della media delle vendite dell'elettronica di consumo (+8,3%), ma il 2021 si presenta ancora più dinamico considerati i grandi eventi sportivi come Eurocup 2021 e (probabilmente) le Olimpiadi di Tokyo, ma anche lo switch off dei televisori a settembre, tutti eventi che porteranno molte famiglie a cambiare il televisore di casa, magari scegliendo un modello di ultima generazione.

Per tutti questi motivi LG si presenta sul mercato con una nuova gamma completa di prodotti con una particolare attenzione su tutti gli elementi dell'offerta - innovazione nei pannelli e processori, formati, facilità d'uso e design - e anche sulla rinnovata attenzione alla sostenibilità, quindi efficienza energetica e 'utilizzo di materiali di riciclo.

Tutti i modelli di prossima uscita hanno un nuovo processore intelligente LG α (Alpha) 9 Gen 4 AI con integrato un nuovo algoritmo di deep learning che ottimizza le immagini identificando non solo il genere di video (film, sport, show etc..) ma anche la singola scena e inquadratura e questa volta esaminando pure l'audio; inoltre i modelli OLED montano la tecnologia Motion Pro che elabora 120 fotogrammi al secondo evitando nelle immagini in movimento il fastidioso effetto scia.

Grande attenzione è stata dedicata agli amanti del gaming con un'ottimizzazione in termini delle immagini anche a seconda del genere giocato, una connettività più accurata grazie all' HDMI 2.1 su quasi tutti i modelli e partnership con Activision e Microsft Xbox Series X. La parte smart tv (Web OS 6.0) è stata tutta rinnovata e il telecomando ha tasti riservati alle principali piattaforme streaming come pure a tutti gli assistenti vocali.

Per arrivare alle novità dei modelli, nella famiglia degli OLED autoilluminanti c'è da segnalare un nuovo formato 83” 4K della popolare serie C1 e un nuovo pannello chiamato OLED EVO che offre una maggiore luminosità aumentando la vividezza e riproducendo immagini chiare, dettagliate e incredibilmente realistiche.

L'altra novità del 2021 dell'azienda coreana sono i televisori LG QNED Mini LED disponibili in 4K e 8K e Mini LED utilizzano la tecnologia Quantum Dot Nanocell di LG e la retroilluminazione con Mini LED per ottenere neri più profondi, colori più vibranti e accurati e un maggior contrasto rispetto ai televisori LCD tradizionali, grazie alle 28000 lampade LED e le 2400 aree di controllo.

Infine la linea NanoCell 8K e 4K offre il maggior numero di opzioni con una vasta selezione di modelli tra cui scegliere con dimensioni dello schermo che vanno da 43” a 86”.

Tutti i TV della collezione LG 2021 saranno disponibili in Italia a partire dal secondo trimestre 2021 compreso anche l'iconico Rollable OLED TV presentato con grande clamore al CES 2020.

