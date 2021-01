Turismo spaziale, ecco i primi quattro milionari in orbita sulla stazione internazionale grazie a SpaceX di Elon Musk

Turismo spaziale, ci sono i nomi e i cognomi dei protagonisti della seconda parte della saga che finora riguarda solo 7 dei 568 privilegiati che da Gagarin poi nel 1961 hanno staccato l'ombra dalla Terra di almeno 80 chilometri. Il ristrettissimo club ha aperto dal 2001 con il pioniere Dennis Tito e ha chiuso al 2009 con il canadese Guy Liliberté (cofondatore del Cirque du Soleil) perché poi dal 2011 il pensionamento dello Space Shuttle ha ridotto assai le possibilità. Ma si era detto che il 2021, grazie al fragoroso sbarco in orbita di aziende non statali in questa prima fetta del millennio, sarebbe stato l'anno del ritorno degli astroturisti ed ecco che Axiom annuncia la missione Ax-1 che porterà sulla stazione spaziale internazione quattro "privati" disposti a spendere 55 milioni di dollari a testa per trascorrere dieci giorni (7 notti) sull'Iss che raggiungeranno a quota 400 chilometri e alla velocità di 28.800 kmh con una delle navicelle CrewDragon della SpaceX di Elon Musk.

Il comandante sarà Michael Lopez-Alegria, spagnolo-americano vice presidente della Axiom, un veterano della Nasa già nello spazio per 257 giorni, il pilota americano Marry Connor, 71enne veterano dell'aria abilitato a 16 aerei anche da competizione (nonché nababbo miliardario degli immbili di lusso, il che aiuta non poco) e poi il filantropo canadese Mark Pathy e il businessman istraeliano Eytan Stibbe, pure lui pilota anzi un top gun anzi un asso perché nella guerra del Libano nel 1982 tirò giù con il suo F16 cinque velivoli siriani. Cinque è il numero minimo di aerei da abbattere per essere considerati assi. Fra i suoi istruttori anche Ilan Ramon, finora il primo e unico astronauta israeliano.

La missione della Axiom, che ha stretto un accordo con la Nasa e SpaceX e che progetta anche di costruire un hotel in orbita "firmato" da Philippe Starck, prevede anche esperimenti scientifici e attività filantropiche perché tutti protagonisti del viaggio si danno fare nel sociale. Il decollo è previsto nel gennaio del 2022, ma la preparazione inizierà in questi giorni. Ma non è che prima qualche altro turista li precederà nello spazio? Sì e no.

Non il miliardario giapponese Yusaku Maezawa che punta molto più in alto e volerà attorno alla Luna sempre con SpaceX. Non Tom Cruise e il regista Doug Liman che intendono girare senza effetti speciali e sempre grazie ad Axion e SpaceX un'altra puntata di Mission Impossible: ovvero, questa missione potrebbe anche essere programmata per l'ottobre prossimo (e si fanno i nomi anche di Stibbe e di Lopez-Alegria) ma loro non saranno turisti ma lavoratori duramente impegnati a non sprecare nemmeno un istante del volo.

Quest'anno è infine molto probabile che il numero dei turisti spaziali aumenti considerevolmente prima della missione Axiom, ma con un altro volo ben più ridotto, per quanto affascinante e sufficiente a ottenere le ali da astronauta. Il primo sarà Richard Branson con la sua Virgin Galactic che è ormai pronta a portare per qualche minuto a 100 chilometri di quota i primi 700 che hanno già sganciato 250mila dollari. Fra loro anche Leo DiCaprio, Lady Gaga e tre italiani.

