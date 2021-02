Covid, installato sistema che sanifica fino al 99% dell' aria in centro commerciale lombardo

È stato installato il primo dispositivo “Dust Free” in Italia: si tratta di un nuovo strumento che permette di sanificare fino all 99% dell'aria e delle superfici, distruggendo germi, batteri e virus. Un'operazione che - in tempo di Covid - è sempre più indispensabile. Anche considerando la volontà diffusa di ripartire in sicurezza. Il progetto, certificato dall’ospedale Luigi Sacco di Milano è attivo presso il centro commerciale "Le due Torri" di Stezzano. Dalla sperimentazione condotta all’interno del dipartimento di scienze biomediche e cliniche, è emerso che la tecnologia “Dust-Free” mostra capacità di abbattere la carica virale inoculata in fase liquida sulle superfici e sui tessuti.

APPROFONDIMENTI MILANO U-Mask, indagini sulle "mascherine dei vip". Striscia la... VARIANTI COVID Covid, ecco da dove vengono e dove si stanno diffondendo le... LA POLEMICA Kabir Bedi choc a Domenica In: «Il Covid si sconfigge con il...

Coronavirus e condizionatori, tre mosse per pulirli da batteri e funghi: la guida

Le dichiarazioni

Giovanni Di Corato, amministratore delegato di Amundi Re Italia Sgr, la società che gestisce il centro commerciale per conto del fondo Nexus 3, ha dichiarato che «l’attenzione all’efficienza energetica, alle prestazioni ambientali e al contempo alla salute e prevenzione, fanno parte del nostro approccio di investimento responsabile». Poi Di Corato ha proseguito: «Una scelta non solo sociale ma anche gestionale che va nella direzione della migliore valorizzazione degli asset che dirigiamo e coordiniamo». Soddisfatto anche Roberto Speri, property manager Altarea Cogedim: «La nostra priorità è da sempre la qualità degli ambienti, la sicurezza e salute di clienti e operatori. Il Centro Le Due Torri è certificato Iso 14001 e prestiamo sempre particolare attenzione alle politiche ambientali. Rispetto per l’ambiente, per il territorio e il sociale sono i capisaldi della nostra comunicazione. Diverse le iniziative promosse dal centro sulla sostenibilità e a sfondo sociale», così Speri.

Che poi ha aggiunto: «Con l’emergenza Covid siamo stati la categoria più penalizzata ma abbiamo deciso di investire nella tecnologia per essere ancora più sicuri e siamo molto soddisfatti di essere i primi in Italia, dopo la certificazione del Sacco di Milano, ad aver installato questo importante sistema di sanificazione attiva dell’aria». Si tratta di lampade con tecnologia PCO, acronimo di «Photocatalyc Oxidation», in grado di generare ioni ossidanti naturali che attraggono e distruggono gli agenti inquinanti presenti nell’aria e sulle superfici. L’ossidazione fotocatalitica è utilizzata anche dalla NASA per la sanificazione degli ambienti destinati alle missioni spaziali, dove una delle prerogative principali è la qualità dell’aria.

Vacanze in arrivo, lasciamo casa pulita: bastano alcuni trucchi e rimedi naturali

La tecnologia impiegata

Questo sistema di lampade al momento è l’unico sistema che sanifica l’aria in maniera continuativa. La tecnologia Pco imita e riproduce ciò che avviene in natura mediante la fotocatalisi, un processo che grazie all’azione combinata dei raggi Uv, dell’umidità presente nell’aria e di alcuni metalli nobili presenti in natura, genera ioni ossidanti in grado di distruggere la maggior parte delle sostanze inquinanti. Il prodotto è stato inoltre riconosciuto come dispositivo medico dal Ministero della Salute e risponde pienamente al «Gruppo di Lavoro Iss Biocidi Covid-19. Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza da Covid-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento».

© RIPRODUZIONE RISERVATA