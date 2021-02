Tom Cruise sbarca su TikTok, ma è un fake: 200mila visualizzazioni in pochi giorni

In soli tre giorni, l'attore Tom Cruise ha già raggiunto 200mila follower su TikTok. Peccato non sia lui. Si tratta infatti di un deepfake: di un falso ben orchestrato. Anche se dai video pubblicati sull'account @deeptomcruise’s sembrerebbe proprio lui. Si vede infatti il finto Tom Cruise che gioca a golf, che parla di moda e che scherza sul politico sovietico Mikhail Gorbachev. Un falso riuscito, come può essere quello di un dipinto, e che ha spinto migliaia di persone a condividere le immagini. Con il rischio, però, di generare fake news.

Cos'è un deepfake

Il deepfake è una tecnica che usa l'intelligenza artificiale per sostituire l'immagine di una persona con quella di un'altra presente in un video. La manipolazione delle foto ha iniziato a svilupparsi nel 19esimo secolo, ma è nel 20esimo che ha preso piede. La parola «deepfake» è apparsa per la prima volta nel 2017. L'ha coniata un utente di reddit (piattaforma dove si aggregano news) che inseriva video pornografici con volti di altre persone rispetto a quelle originarie.



Come si fa un deepfake

Per creare un deepfake ci sono diversi modi. Si può ricorrere a un'app dell'iphone come Impressions, che permette di sostituire la propria faccia con quella di una celebrità. Ma anche ricorrere al sito MyVoiceyourface, con cui si può caricare la foto di una persona e sostituirla con quella del video scelto. Oppure, chi ha un sistema android, può scegliere Reface App, un'app con cui si può scegliere la scena di un film famoso e sostiuire il volto dell'attore con il proprio.

