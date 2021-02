Videogame, lo smartphone conquista gli italiani: in aumento le donne e i cinquantenni

Tutti a giocare, donne comprese, e tutti sullo smartphone. La pandemia ha provocato una crescita del mercato dei videogiochi in Italia che nel 2020 «si avvicina a 2 miliardi di dollari» (1,6 mld di euro). È boom soprattutto per il “mobile gaming”, con il 61% degli utenti che gioca da smartphone, contro una media europea del 56%, in crescita del 7% annuo, soprattutto tra donne (+11%) e 45-54enni (+10%). E' quanto emerge dallo studio Deloitte “Digital Consumer Trends”.

Nel 2020 il mercato globale dei videogiochi ha raggiunto i 135,8 miliardi di dollari, «con un incremento supportato dagli effetti della pandemia da Covid-19 e dal lancio di nuove console e innovazioni», spiega Deloitte. Si prevede che entro il 2025 l'industria registri una crescita annuale del 10,2% a livello mondiale con un tasso di crescita «tra i più elevati in Italia (+10,6%), che parte da un giro di affari di circa 1,7 miliardi di dollari». Secondo la ricerca, dopo lo smartphone, circa un utente su tre utilizza le console, mentre uno su cinque i lettori portatili di videogame. La modalità di gioco più apprezzata è quella “single player” per circa 9 italiani su 10, sebbene negli ultimi dodici mesi siano cresciuti anche i giochi multiplayer con amici e parenti (+4%), con un incremento superiore tra i più giovani (+7%). Inoltre, dopo il laptop (56%), lo smartphone è il device più utilizzato per guardare contenuti eSport (51%).

