Spotify, WeTransfer e Twitter down: il martedì terribile del web. E sui social cresce la paura hacker

WeTransfer e Spotify non funzionano. Sia il servizio di trasferimento file che l'app più famoso al mondo per la musica, sono temporaneamente out. Il sito e l'app risultano inaccessibili e sui social sono tantissime le segnalazioni. Su Twitter (che pure ha avuto diversi problemi nel pomeriggio specialmente nel caricamento dei commenti ai tweet) in pochi minuti sono stati decine di migliaia i messaggi per segnalare il down di Spotify

Per quanto riguarada WeTransfer non è la prima volta negli ultimi giorni che il servizio è fuori uso. Da quasi due settimane gli utenti hanno segnalato problemi continui.

Tramite Twitter, la pagina ufficiale di WeTransfer ha confermato il disservizio e ha aggiunto che i tecnici «sono duramente al lavoro per risolvere i problemi». Inoltre, è stato fornito un link per restare aggiornati sullo stato del servizio.

https://t.co/bHpIpiB1Ds is currently experiencing downtime, we're working hard to get this fixed. Make sure to subscribe to our status page, you'll get real-time updates on our progress. You can keep track of the status updates here: https://t.co/3VpN988ZAZ

— WeTransfer (@WeTransfer) March 8, 2022