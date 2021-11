Hai perso lo smartphone? Ecco cosa fare per tutelare la tua privacy

È uno degli incubi più diffusi: perdere lo smartphone, per molti, può essere una vera e propria tragedia. Prima di disperarsi, nel malaugurato caso che si smarrisca il proprio telefono, ci sono alcune cose che possiamo fare. Sia che si tratti di un iPhone sia che possediamo un dispositivo Android, infatti, ci sono sistemi utili per rintracciare lo smartphone. E soprattutto per mettere al sicuro i nostri dati e le informazioni sensibili.

