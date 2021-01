Sarà tutta digitale l'edizione 2021 del Consumer Electronics Show che si svolgerà da oggi a giovedì. Si tratta della più importante fiera mondiale dell'elettronica di consumo, con oltre mille brand che espongono online le loro novità, allestita dalla Consumer Technology Association, un evento tradizionale (la prima edizione si svolse a Las Vegas nel 1967) un vero e proprio spartiacque, atteso sia dai produttori che dagli utenti. Il primo impatto? Un fitto calendario di presentazioni ed eventi in streaming da cui emerge subito la tendenza che detterà la linea nel 2021: la sostenibilità. Keynote, palchi virtuali e preview, le major del settore si contenderanno l'attenzione del pubblico da casa, all'insegna di un'edizione che, sotto l'egida del Covid, si ricalibra nell'ottica #StayHome #StaySafe.

Il salto in avanti



E allora in queste vetrine virtuali e di gran lusso, tanto spazio alle tecnologie di Realtà Aumentata, con il preciso intento di facilitare e incentivare l'e-commerce, dettando la linea sulla tecnologia che invaderà - presto anche le nostre case. L'evoluzione imposta dalla pandemia è palese quando parliamo di Realtà Aumentata ovvero quella tecnologia che consente di porre degli oggetti digitali nel nostro spazio fisico. Un rendering digitale dell'ambiente che ci permette di posizionare facilmente un armadio in uno spazio angusto o di arredare una stanza con pochi clic, come accade già con l'app Ikea Place. Ecco perché Apple ha inserito la tecnologia LiDAR nel suo iPhone12Pro (che consente anche questa peculiarità oltre al gaming) ed è palese che nel prossimo futuro l'AR invaderà i nostri device alimentando la spinta all'acquisto.

Come detto, sarà un 2021 tecnologico e sostenibile, tanto che il gadget di punta sarà un telecomando. Lo produce la Samsung e grazie all'utilizzo delle celle fotovoltaiche, offre sino a due anni di autonomia (ma in caso di necessità ha anche una presa Usb-C). Ecco un primo, concreto, passo per archiviare le batterie e il loro complicato smaltimento ambientale e intanto la digitalizzazione del mondo del lavoro compie passi da giganti. Lo dimostrano le dichiarazioni di Oculus - la divisione della realtà virtuale di Facebook che garantisce di aver implementato l'iter per portare la realtà virtuale negli uffici; del resto, l'obiettivo di AltspaceVR, sviluppato da Microsoft, saranno delle work conference da casa e in totale sicurezza, con tutti i partecipanti presenti sotto forma di ologrammi.

Gli acquisti

Lo shopping online guiderà la rivoluzione, anzi, lo sta già facendo. Siamo d'accordo, oggi gesti semplici come uscire di casa, recarsi in un grande magazzino per scegliere un gadget tecnologico sembrano azioni utopiche. E allora, dal Ces 2021 si annuncia il proliferare delle chatbot, quegli assistenti virtuali che affiancano la nostra esperienza online, pronti ad intervenire (uno dei primi esempi era in Office 97, si chiamava Clippy) con un set di risposte standardizzate per risolvere i nostri dubbi e indurci a concludere l'acquisto. Ma non si vive di solo lavoro. Il Ces sarà un trionfo per il mondo gaming con la presentazione delle nuove tecnologie in ambito tv con un'offerta 8k sempre più ampia - a partire da Samsung con Neo Qled e la retroilluminazione Mini Led mentre Lg punta sul display curvo, il Bendable Cso (Cinematic Sound Oled).

L'indossabilità

E sul lato fitness, con le palestre ancora chiuse a causa dei dpcm, si moltiplicheranno ulteriormente i dispositivi indossabili, capaci di scansionare in modo sempre più accurato non solo la nostra attività ma la qualità del sonno e il grasso corporeo. L'abbinamento perfetto per i più volenterosi sono i programmi di allenamento e le training machine, sempre più evolute e performanti, che offrono istruttori connessi virtualmente per incitare anche gli allievi più pigri e ricomporre virtualmente la vostra classe di spinning. Sì, il mondo che verrà e i trend tecnologici desunti dal Ces 2021 ci permetteranno di salvaguardare la nostra salute e prenderci cura del nostro aspetto fisico minimizzando i rischi del contagio, con una concezione finalmente sostenibile. E giocoforza, noi delegheremo ancora più aspetti della nostra vita al web e alla connessione internet.





