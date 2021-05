17 Maggio 2021

di Paolo Travisi

(Lettura 2 minuti)







Lo smart working è divenuto una necessità, ma la mancanza di quotidianità tra colleghi spesso crea un senso di solitudine. A colmarlo ci pensa un'app, WorkMate, il cui progetto è stato già accolto con successo all'hackathon Accesso remoto organizzato dall'Open Campus di Cagliari. «Lo smart working è esploso nell'ultimo anno spiega Luca Cubeddu che si occupa di business design ma io lavoro da remoto da 4 anni, mentre i co-ideatori, Roberto Carta, software engineer, gira per l'Europa già da 8 anni e Anna Satta, innovation engineer, lavora da casa. Interrogandoci sugli svantaggi di questa condizione, abbiamo pensato che le lacune maggiori fossero il confronto con i colleghi, la mancanza di crescita professionale e lo scambio di competenze». Da qui lo sviluppo di WorkMate, che potrebbe avere una doppia veste, sia app per smartphone che web app. «L'obiettivo è colmare questi gap, attraverso un'app che sfrutti la geolocalizzazione. L'utente si potrà iscrivere tramite LinkedIn, perché vogliamo che diventi un networking professionale e non un'app per incontri. Si inseriscono le informazioni su competenze, tipo di lavoro ed una volta effettuato il login, l'app attraverso la geolocalizzazione in ogni città del mondo visualizzerà le persone disposte a lavorare insieme in quel momento».

Attiva ovunque

Workmate diventa così un modo per condividere una semplice pausa caffè, ma anche un'intera giornata lavorativa, per scambiare esperienze e competenze. «Sul mercato non c'è ancora nulla di simile, esistono app che lavorano a compartimenti stagni o gruppi social che si organizzano per singole città. La nostra forza è una piattaforma utilizzabile ovunque nel mondo».