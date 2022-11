Shuttle segreto americano rientra dopo quasi 3 anni nello spazio: è stato alimentato a energia solare

Era rimasto nello spazio per quasi 3 anni, svolgendo una serie di esperimenti scientifici per la Nasa e portando in orbita un satellite. Oggi lo shuttle segreto americano X-37B è rientrato sulla Terra, atterrando al Kennedy Space Center, in Florida, a 908 giorni dalla partenza. Si tratta di un nuovo record di permanenza nello spazio per la piccola navetta senza equipaggio capace di rientrare come un aereo, che ricorda molto i vecchi Space Shuttle ma in versione ridotta, usato prevalentemente per missioni delle forze armate. L'X-37B è stato tenuto segreto per dieci anni, ma ora la Space Force lo mostra con orgoglio.

X-37B rientra sulla Terra dopo 908 giorni

Partito nel maggio del 2020 a bordo di un razzo Atlas V della United Launch Alliance, la navetta X-37B ha completato la sua sesta missione, la più lunga finora, durante la quale ha realizzato una serie di esperimenti scientifici per la Nasa e portato in orbita un piccolo satellite dell'aeronautica denominato FalconSat-8. Altra peculiarità: la navetta è alimentata a energia solare.

«Questa missione evidenzia l'attenzione della Space Force sulla collaborazione nell'esplorazione spaziale e sull'espansione dell'accesso allo spazio a basso costo per i nostri partner, all'interno e all'esterno del Dipartimento dell'Aeronautica Militare (Daf)», ha commentato attraverso un comunicato il generale Chance Saltzman, capo delle operazioni spaziali.

Lanciato per la prima volta nel 2010, X-37B è una navetta automatizzata senza equipaggio che è stata perfezionata negli anni per realizzare attività in orbita sempre più complesse e di maggiore durata, l'ultima era durata circa 2 anni. «Con l'aggiunta del modulo di servizio, è stata la missione in orbita più lunga con un X-37B e siamo orgogliosi di essere stati in grado di dimostrare al governo e ai nostri partner le nostre nuove e flessibili capacità», ha affermato Jim Chilton, vicepresidente di Boeing Space and Launch.