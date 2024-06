Lunedì 10 Giugno 2024, 07:05

Ce lo ripromettiamo ogni inizio estate: vacanze all’insegna del digital detox. Qualunque sia la destinazione, garantiamo a noi stessi di vivere senza smartphone, streaming e social, salvo poi ritrovarci - all’ultimo minuto - a studiare in che modo si possa accedere a internet anche nel luogo più remoto del pianeta. Chi ha una famiglia con figli di sicuro conosce il problema.

Ecco dunque un articolo di servizio per non trovarsi impreparati (e senza rete) durante le prossime vacanze estive. La parola chiave è “router portatili”, chiamati in Italia amichevolmente “saponette wifi”: strumenti che, grazie al supporto di una semplice sim card (o di una eSim), possono diventare il centro di controllo di una piccola rete wireless.

LE TIPOLOGIE

A seconda delle caratteristiche tecniche del modello prescelto, il router può essere associato a un quantitativo variabile di dispositivi e raggiungere velocità di assoluto rispetto, sia in fase di download (navigazione e streaming) che di upload (caricamento file, video-comunicazioni). In tutti i casi si tratta di dispositivi portatili, da riporre facilmente negli zaini e nei bagagli a mano, con cui fornire connettività a laptop, console, smart tv e altri strumenti. La possibilità di allacciarli alla corrente, o di usufruire di una batteria capiente, ne garantisce l’autonomia.

Anche in questo caso esistono diverse tipologie di prodotto, che variano - anche nel prezzo - a seconda di esigenze e utilizzo. Le caratteristiche principali da considerare sono la performance di download e di upload, la velocità della rete e il numero di dispositivi che si possono collegare. In ogni caso è necessario disporre di una scheda sim di un operatore telefonico, da inserire nel dispositivo.

Tra i modelli più economici spicca la “saponetta wi-fi” Tenda 4G 185 V3.0 (50 euro), di dimensioni contenute e molto semplice da utilizzare. Un pratico display a colori fornisce una serie di informazioni, che spaziano dalla potenza del segnale 4G alla velocità di download (max 150 Mbps) e upload (max 50 Mbps), dalla qualità del wi-fi al numero di utenti connessi (fino a 10). La batteria da 2100 mAh ne permette l’utilizzo in mobilità per una decina di ore.

LE PERFORMANCE

Salendo per prezzo e performance, la scelta può cadere su D-Link DWR-933 - 4G (129 euro), che garantisce 300 megabit al secondo e 50 in upload con una velocità di rete 4G cat6 da 1200 mbps, fino a 30 dispositivi.

Se però si vuole sacrificare la compattezza in nome di una soluzione pratica, da usare in un luogo dove manchi una linea fissa – per esempio una casa di villeggiatura – allora il Tp-Link Deco X20-4G (199 euro) può essere la soluzione migliore. Si raggiunge in 4G+ i 300 Mbps, mentre la velocità del wi-fi è di 1201Mbps in 5 GHz e 574 Mbps in 2.4 Ghz. Molto facile da configurare con l’app Deco, che guida passo passo, il dispositivo può essere la base per un sistema di rete “mesh”, disponendo di tre porte gigabit wan/lan per un collegamento cablato.

Con performance di livello ancora più alto è necessario cambiare terminologia: non più “saponetta” dunque ma “router” per il modello più evoluto di Tenda 5G 03 (316 euro). Il prodotto permette di attivare una connessione che può raggiungere i 1,25 Gbps in upload e i 4,67 Gbps in download, con la possibilità di collegare wireless via wi-fi 6 fino a 128 dispositivi contemporaneamente.

L’ECCELLENZA

Ma il top della categoria è il Netgear Nighthawk M6 Pro (5G) (999 euro), per chi desidera avere sempre una rete domestica anche in mobilità. Una volta inserita la sim card, permette di collegare tutti i dispositivi in una rete wifi 6E con una velocità massima di 2900Mbps per 5GHz/6GHz e di 700Mbps per 2,4 Ghz. Si può alimentare tramite presa elettrica o con una batteria ricaricabile removibile agli ioni di litio da 5040 mAh con circa tredici ore di autonomia. Mai più senza rete.